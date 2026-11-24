Un nuevo estudio refleja los costos de vivir y sobrevivir en el norte minero, en ese Norte Grande que llamaba Andrés Sabella. Este estudio arroja resultados dramáticos en 38 colegios de Calama, encontrándose en ellos concentración de minerales pesados, como plomo, arsénico, cobre y molibdeno.

Esta vez no fue sólo en aquellos espacios abiertos, en los patios, en los pasillos, en las calles aledañas a los colegios, sino que, en las propias salas de clases, en aquellos espacios escolares que entendemos deben ser de lo más seguro para un alumno o alumna. De hecho, el estudio lo llama un reservorio, que es como decir que nuestras aulas se han transformado en una especie de relave, violando silenciosa y transparentemente ese espacio hecho para aprender, para crecer, para formar personas.

La investigación, lamentablemente, nos permite darnos cuenta que los colegios estudiados, casi todos los de Calama, se transforman en los lugares tal vez más peligrosos hoy día para la vida escolar de los estudiantes de nuestra comuna.

En el Norte Grande y minero, la tierra vive dentro de su propia sombra, nos decía Sabella, y hoy esa sombra, lamentablemente, se cierne sobre las cabezas de nuestros niños y niñas avizorándoles un futuro de problemas de salud, como ya lo vivimos con las niñeces de Puchuncaví.

Vivimos en equilibrio de inmensidad, esa inmensidad del desierto que parece que todo lo puede, pero que pese a la riqueza que ha entregado su tierra, ésta no ha sido valorada en el conjunto de la comunidad chilena. No podemos ser el sueldo de Chile a costilla de la vida y salud de nuestros niños y niñas.

Hemos sostenido reuniones con los gobiernos de los últimos veinte años, y pese a la cercanías o lejanías de nuestras posturas, parece que el poder de la industria minera siempre es más poderoso que el sentir del pueblo calameño. Pero hoy que son nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, los principales afectados no podemos seguir esperando respuestas de la autoridad centralista que desprecia a los habitantes del norte.

Exigimos respuestas ahora, es el futuro de nuestra sociedad el que está en juego, y los millones que deja la extracción del cobre deben también tener un destino que sea responsable con la comunidad colindante a sus minas en actual funcionamiento y, más aún hoy que estamos a tiempo, a sus futuros proyectos, más allá de la sola – y manoseada – responsabilidad social empresarial.

El dolor y la enfermedad presente y futura de Calama hoy tiene rostro de niño, y si eso no logra movilizar a nuestras autoridades y empresarios mineros, no es este el país con el que soñé. No queremos seguir siendo la tierra donde la piedra habla a las piedras, donde un coro de piedras, va de sí hasta lo infinito. Despertando la desolación de las arenas … No queremos más desolación, sino un infinito que sea esperanzador para las nuevas generaciones que vivirán en ese desierto fructífero para todos y todas.

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