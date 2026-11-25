La columna de Sergio Micco Polarización: cuando la democracia se convierte en un juego de suma cero, es muy valiosa y razonable como advertencia sobre la polarización y la debilidad de la democracia y la urgente necesidad de su defensa. Concuerdo plenamente, por lo tanto, en la advertencia que hace de que la conversión del adversario en enemigo constituye una de las principales amenazas para la convivencia democrática. Pero más allá de su siempre valioso aporte en éste y otros temas, me parece que en el desarrollo de esta columna subyacen ciertos puntos insuficientemente diferenciado o puntos posibles de ser discutidos o ser complementados recogiendo el sentido de su pregunta final.

Por ejemplo, para empezar la Encuesta Bicentenario mide principalmente cuánto conflicto percibe la ciudadanía entre distintos grupos, lo que no demuestra, por sí solo, que las personas estén polarizadas y/o que hayan dejado de dialogar o que consideren ilegítimo al adversario. El conflicto o la contradicción no equivale automáticamente a una sociedad dividida en dos bloques irreconciliables, más aún cuando la sociedad esta “alejada” de la política partidista que se ve en los medios, la Moneda y/o en el Congreso (una sociedad polarizada no cambia en los feriados o fechas simbólicas). En este sentido, me falta una mayor distinción entre polarización ideológica, la polarización real (esa efectiva y no la creada), la conflictividad social (una realidad compleja y multidimensional) y la violencia para una mejor tipificación de la realidad social chilena; es decir, no se establece suficientemente la diferencia entre el conflicto democrático válido y la polarización en cuanto a dimensiones y rangos (lo que no inhabilita la posibilidad de un nuevo estallido social).

Igualmente, creo que el autor tiende a interpretar la polarización como una responsabilidad “simétrica”, de “bandos” anclados en una lógica ideológica de extremos que se comportan igual y en el que cada cual puede desconocer las reglas cuando le conviene, lo que me parece alejado de la realidad. Histórica y fácticamente hay un gran abismo entre una izquierda y un progresismo que ha caminado en una senda democrática institucional y una derecha y extrema derecha que varias veces se han salido de ella. Esta equidistancia planteada puede terminar ocultando diferencias sustantivas entre actores democráticos y proyectos autoritarios. Quién promueve discursos de exclusión, quién desconoce resultados electorales, quién intenta debilitar los contrapesos institucionales y quién utiliza el poder para restringir derechos, no necesariamente están por igualmente representados en los polos ideológicos de antaño: al menos uno de ellos hizo una revisión seria y profunda en favor de la democracia liberal, mientras que una parte importante de los otros han hecho lo que se llama un “political whitewashing o reputation laundering” (por cierto, con ayuda de agentes democráticos de la transición).

La democracia tampoco se debilita simplemente porque existan proyectos políticos antagónicos, demandas sociales de fondo y/o disputas ideológicas intensas. Ella se debilita cuando determinados actores desconocen la legitimidad del adversario (no se reconocen como válidos), vulneran las reglas constitucionales formales e informales, concentran el poder, desmantelan los contrapesos o subordinan los derechos fundamentales a sus objetivos políticos (Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, entre otros). Aquí resulta útil la perspectiva de Chantal Mouffe en cuanto a que la democracia no debe eliminar el antagonismo de los proyectos, sino transformarlo en agonismo, es decir en una confrontación inevitable y saludable entre adversarios que se reconocen legitimidad recíproca y aceptan reglas comunes como lo plantea Micco: debe limitarse a garantizar las condiciones democráticas para que esas diferencias puedan expresarse, competir y resolverse pacíficamente.

La Encuesta Bicentenario también registra un aumento de la dimensión de contradicción social y económica (los clivajes básicos de conflicto entre ricos y pobres y entre trabajadores y empresarios), lo que diluye el problema a una disputa dual entre izquierda y derecha (representación hecha de la polarización) en función de reivindicar una suerte de centro moderado como solución y punto de encuentro. La apelación a la moderación de esta forma (diferente a la prudencia), además, puede terminar confundiendo estabilidad con conservación del statu quo y deslegitimar conflictos sociales, los que han sido motor para ampliar derechos y democratizar las instituciones a lo largo de la historia de la humanidad.

La columna de Micco menciona también la desigualdad, inseguridad económica y frustración de expectativas, pero no desarrolla cómo esas condiciones alimentan la desconfianza, la desafección y el crecimiento de opciones populistas o autoritarias (recomiendo el libro de Anne Applebaum “El ocaso de la democracia: La seducción del autoritarismo”). La polarización no se explica únicamente por estrategias contradictorias de las élites (falta de acuerdos de largo plazo) o por simples emociones ciudadanas: también se relaciona, entre otros, con la concentración del poder económico y político (su lejanía social), la precariedad, la desigualdad de oportunidades, la debilidad de la representación política y la percepción de que las instituciones no responden a las necesidades sociales (calidad institucional). Sin esa distinción, el argumento puede transmitir la idea/sensación de que el conflicto social es, por sí mismo, un obstáculo para el desarrollo (Micco hace bien en relativizar esto), lo cual le quita esa capacidad dialéctica en cuanto a que tratado adecuadamente puede transformarse en un driver (un conductor y una síntesis) para la gobernabilidad y el desarrollo.

El autor como solución propone un acuerdo entre fuerzas democráticas del amplio arco político para enfrentar a grupos extremistas que amenacen la democracia, o parece muy razonal. Sin embargo, eso me dejó preguntas importantes como ¿quién define qué actor es extremista?, ¿cuáles son los criterios/categorías para determinar que una fuerza política ha cruzado los límites democráticos?, ¿cómo evitar que ese acuerdo se transforme en un mecanismo de exclusión de adversarios legítimos? (hoy algunos quieren transformar a los estudiantes, trabajadores de una multitienda, ecologistas, representantes de la cultura, entre otros, en actores polarizantes) En esencia un pacto democrático debe defender reglas e instituciones, no convertirse en una alianza punitiva destinada a proteger a las élites políticas o a impedir cambios y formas que incomoden al sistema.

La democracia no se deteriora solamente porque los liderazgos partidarios se rechacen entre sí o los ciudadanos a sus autoridades; también puede erosionarse desde el propio Estado y mediante autoridades que llegaron legítimamente al poder o por parte de liderazgos que se acomodan desatendiendo a sus representados. La moderación así planteada no es una solución al terminar confundiendo democracia con ausencia de conflicto, con el reconocimiento solo entre élites y no entre una diversidad, y menos cuando la narrativa de la polarización, al incentivar el miedo, se convierte en funcional al poder y el statu quo.

Reconociendo el importante aporte de la columna de Sergio Micco (con la cual coincido en su mayoría y me incentivó a estas “exiguas” reflexiones), el desafío para mí, por tanto, no consiste en neutralizar el conflicto llamando a la moderación, sino en asegurar que sea procesado mediante procesos complejos de cultura democrática, instituciones legítimas, pluralismo, justicia social y respeto irrestricto al Estado de derecho. Ello, entonces, nos lleva a la necesidad de un reanclaje de los conceptos de conflicto democrático, polarización y moderación. Al final, me quedo con la frase de que hay que “democratizar la democracia” para fortalecerla y asegurar su gobernanza.

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