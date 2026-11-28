En la Cumbre El Mostrador Semanal «La salud que viene», convocada para discutir quién pagará nuestra salud cuando seamos viejos, preguntamos al panel cómo se sostiene el sistema frente al envejecimiento y qué lugar ocupan en esa ecuación los mayores de 50. Las respuestas fueron francas, pero reveladoras por lo que dejaron fuera.

Gonzalo Grebe, gerente general de Andes Salud, explicó que entre el 40% y el 50% del gasto de los prestadores es personal, un costo que solo sube y que la única salida de largo plazo es que la gente se enferme menos. El médico internista Juan Carlos Said advirtió que Chile llega tarde a un seguro de cuidados de largo plazo: hoy esa carga la absorben las familias, casi siempre las mujeres, o termina medicalizada en consultorios. Andrés Guimpert, gerente general de Isapre Esencial, insistió en que «somos todos responsables», admitiendo él mismo que suena a cliché.

Compartimos el diagnóstico, pero el debate tiene un punto ciego. La pregunta era por la vejez y la conversación saltó directo a ella, dejando fuera la etapa donde todavía se juega la respuesta: los 50 a 65 años.

No es un descuido del panel, sino la forma en que Chile mira esa edad. Para el mercado laboral, a los 55 ya se es viejo: según el estudio Cincuentímeter de Caja Los Andes y Cadem, el 62% de las personas entre 50 y 65 años ha vivido discriminación laboral etaria. Para la política social, en cambio, todavía no: la oferta para personas mayores parte a los 60, y la PGU, a los 65. Salvo programas puntuales del Sence, ninguna política mira integralmente un tramo donde empleo, salud y cuidados se cruzan en las mismas personas.

Y ahí está el nudo: salud y empleo son exactamente el mismo problema. Las enfermedades que el sistema pagará mañana se instalan hoy. Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, entre los 45 y 64 años el 45,1% tiene hipertensión y el 18,3%, diabetes. Es también la etapa en que las personas aún tienen ingresos, cotizan y pasan por controles. Perder el empleo a los 55 interrumpe todo eso: seguir cotizando pasa a depender del bolsillo propio justo cuando aparecen patologías crónicas. Y volver no es fácil, porque la experiencia rara vez pesa a favor y los prejuicios etarios operan en silencio. Por eso la pregunta sanitaria es también laboral.

A esto se suma el costo oculto de cuidar a los 50. Said mencionó el síndrome de sobrecarga del cuidador: más enfermedad, menos empleo, menos ingresos. Ese fenómeno tiene rostro y edad. Según la Casen 2024, el 65,6% de quienes cuidan a un dependiente en su hogar son mujeres, mayoritariamente sobre los 50 años. Entre las mujeres de 50 a 59 años fuera del mercado laboral, una de cada cuatro declara que es por cuidar a otros; en los hombres, es uno de cada diez. Cuando una de ellas renuncia para cuidar, el sistema pierde dos veces: hoy, una trabajadora que deja de cotizar; mañana, una persona mayor con menos pensión y peor salud. Un seguro de cuidados que no se piense como política de empleo para mujeres de 50 resolverá la mitad del problema.

Pero enfrentar esto no requiere esperar una reforma en el Congreso. Las empresas pueden tomar decisiones hoy: implementar programas preventivos pensados para el tramo 50+, ofrecer flexibilidad para que cuidar no obligue a renunciar y revisar si la edad opera como filtro silencioso para despedir o descartar currículums. Retener a alguien de 58 años sano y activo también es prevención.

Hoy el tramo 50-65 está repartido en compartimentos estancos: empleo, salud y cuidados se miran por separado, aunque en la vida real sean las mismas personas. Chile no puede seguir discutiendo cómo financiar la vejez sin mirar a quienes están llegando a ella. No son la próxima carga del sistema: son la última oportunidad de evitarla. Y hoy no son de nadie.

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