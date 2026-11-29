En una reciente columna publicada en este medio se sostiene que la gratuidad no ha desfinanciado a las instituciones de educación superior, utilizando como principal argumento la evolución positiva de sus resultados operacionales. Sin embargo, esta interpretación confunde dos dimensiones distintas del financiamiento institucional: la existencia de excedentes operacionales y los efectos que la regulación de aranceles tiene sobre los ingresos de las instituciones.

En primer lugar, se concluye que el sistema “genera más excedentes con gratuidad que antes de ella”, como si lo segundo explicara lo primero. Pero la coincidencia temporal no establece causalidad. En paralelo, las instituciones expandieron otras fuentes de ingreso: la matrícula de primer año en diplomados se multiplicó y la educación continua ganó peso. Sin ese crecimiento, los resultados podrían ser muy distintos. Llama la atención que se objete nuestra estimación por contrafactual, cuando su conclusión descansa en uno implícito y no evaluado.

En segundo lugar, la propia metodología de los aranceles regulados excluye costos del quehacer institucional. Las Bases Técnicas de 2025, actualmente vigentes, establecen explícitamente la “exclusión de remuneraciones vinculadas a actividades de investigación y extensión, entre otras”. Sin embargo, esta limitación no se restringe únicamente a dichas actividades, sino que plantea una tensión más amplia con las exigencias del sistema de aseguramiento de la calidad. En efecto, los criterios de acreditación institucional contemplan dimensiones como vinculación con el medio, diversidad e inclusión, entre otras, que requieren recursos y que no necesariamente son reconocidas en su totalidad por la metodología de regulación de aranceles. Así, la acreditación exige desarrollar estas áreas, pero la gratuidad no garantiza que sus costos se reconozcan.

En tercer lugar, es importante no confundir el déficit asociado a la gratuidad con las pérdidas contables que una institución pueda registrar en sus estados de resultados. Según la RAE, el déficit se define como la falta o escasez de algo que se considera necesario. En ese sentido, nuestro estudio estima las brechas de ingresos generadas por las restricciones arancelarias, lo que no implica resultados operacionales negativos. En efecto, las instituciones cuentan con diversas fuentes de financiamiento, como aranceles de posgrado, asesorías, investigación y fondos concursables, por lo que la existencia de excedentes no demuestra que los aranceles regulados sean suficientes para cubrir los costos efectivos de impartir las carreras. Más aún, las propias universidades reconocen en sus estados financieros una partida denominada «diferencia de aranceles por gratuidad». Por ejemplo, instituciones como la Universidad de las Américas y la Pontificia Universidad Católica de Chile registran estos montos, que van desde $2.452 millones en la primera hasta $16.360 millones en la segunda. Lo mismo han advertido el CRUCH y el CUECH. Según su presidenta, solo en 2025 las trece universidades estatales que identifican esta partida en sus estados financieros descontaron más de $49 mil millones de sus ingresos por diferencias de aranceles asociadas a la gratuidad. Sostener que la gratuidad no desfinancia equivale a desestimar lo que las instituciones reportan en sus propios balances.

Asimismo, los autores destacan que las universidades privadas fuera del CRUCH presentan mejores resultados operacionales, pese a registrar las mayores diferencias entre aranceles reales y regulados. Sin embargo, esta comparación omite una diferencia fundamental en la composición de su matrícula. En 2025 solo el 31% de los estudiantes de estas instituciones era beneficiario de gratuidad, mientras que en las estatales esta proporción alcanzaba el 62,8%. En otras palabras, las universidades privadas fuera del CRUCH tienen una proporción considerablemente mayor de estudiantes cuyos aranceles no están sujetos al mismo mecanismo. Por ello, sus mejores resultados financieros podrían explicarse, al menos parcialmente, por una menor exposición a las restricciones de la gratuidad.

Finalmente, coincidimos con los autores en que, a diez años de su implementación, la gratuidad merece una evaluación. Se trata de una política que, pese a los importantes recursos fiscales comprometidos, no ha mostrado efectos claros en la ampliación de la cobertura ni mejoras en las tasas de titulación. A ello se suman debilidades de fiscalización, que se traducen en un gasto mal asignado de $355 mil millones para 2024 y $1,6 billones destinados a trayectorias educativas inconclusas de estudiantes que abandonaron sus estudios. Asimismo, resulta fundamental evaluar las distorsiones que genera dicho mecanismo de fijación de precios y vacantes que, al restringir la capacidad de las instituciones para ajustar sus aranceles y expandir su oferta, puede reducir los incentivos a competir mediante mejoras en la calidad. Por ello, creemos fundamental avanzar hacia una evaluación que considere no solo la sostenibilidad financiera de las instituciones, sino también la efectividad y eficiencia de la política en el cumplimiento de sus objetivos.

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