Conflicto en Chile Vamos por el Senado: RN acusa que UDI y Evópoli “hipotecaron destino” de la coalición

No se calman las aguas en Chile Vamos. Y es que la elección para la presidencia del Senado, que terminó con el PS Álvaro Elizalde ocupando el cargo, con apoyos de la UDI y Evópoli, dejó fracturas en la coalición opositora. Así lo reflejó una declaración del comité de senadores RN, en que acusan a las otras dos colectividades de “hipotecar el futuro” de la alianza.

En la elección para la presidencia del Senado, realizada el viernes 11 de marzo -en el día del cambio de mando-, Elizalde obtuvo 35 votos, el senador Francisco Chahuán (RN) tuvo 13 preferencias, mientras que el legislador Karim Bianchi (ind), un voto.

La propuesta original era que el senador Manuel José Ossandón (RN), encabezara la Cámara Alta.

Sin embargo, en la UDI y Evópoli, en el último tramo de las negociaciones, evaluaron la posibilidad de que algún integrante del PS presidiera el Senado, considerando que esa colectividad tiene la mayor cantidad de convencionales, y de cara las discusiones sobre mantener, modificar, o suprimir esta Corporación en la Convención Constitucional.

Tras la votación, el presidente de RN, Francisco Chahuán, se manifestó molesto y expresó que la UDI y Evópoli “llegaron a un acuerdo con el actual oficialismo a espaldas de Renovación Nacional”.

Declaración de senadores RN

En su declaración, los 12 senadores RN indicaron que la UDI y Evópoli "no sólo cometieron un error político, estratégico y aritmético que impidió a Chile Vamos obtener la presidencia del Senado, sino que también hipotecaron las lealtades y el destino de Chile Vamos".

"Lo ocurrido en el Senado está lejos de ser una disputa por un cargo: es una cuestión de principios y lealtades. Y sobre ellos, RN nunca claudicará", añadieron.

La jefa de bancada de los senadores RN, Paulina Núñez, sostuvo "lejos de estar superado el problema, los 12 senadores y senadoras de RN hemos suscrito una declaración pública para expresar que es muy difícil seguir en una misma coalición cuando se actuó con deslealtad y se rompieron las confianzas".

Asimismo, dijo que “el partido se encuentra en reflexión” y que el Consejo General -del que no hay fecha- será “el espacio para abordar y resolver el camino que tomaremos”

“Por lo pronto nadie puede dar por superado el episodio que finalmente permitió que el Partido Socialista encabezara la mesa del Senado, aun cuando los que hoy somos oposición, sí contábamos con votos suficientes para hacerlo", concluyó.

Ebensperger apunta que RN "no cedió"

La senadora UDI y vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger, dijo que en RN "participaron en todo" y apunto que el senador Ossandón negoció "en forma paralela".

“Me parece muy injusta la reacción de RN porque la situación del Senado es un empate y si no conversábamos y tratábamos de llegar a acuerdos entre todos, podría haberse determinado la presidencia lanzando una moneda. RN había participado en todo", dijo la legisladora en conversación con La Tercera.

"No se llega a acuerdo finalmente porque cuando uno quiere hacerlo, uno tiene que ceder y ellos no cedieron. Al no llegar a acuerdos ellos terminan enojados, pero no nos pueden obligar a no llegar a un acuerdo si ellos no están conformes”, añadió.

"Aquí el que negociaba en forma paralela era el propio senador Ossandón con el ministro Segpres, Giorgio Jackson, pero acá se negoció con todos los partidos", prosiguió.

"La propuesta de acuerdo final se le hizo a todos los partidos de Chile Vamos; la UDI y Evópoli aceptaron y RN no porque se mantuvo siempre en la posición de que ellos querían el primer año con el senador Ossandón en la presidencia. Es su derecho tener esa posición, pero también cuando uno quiere llegar a un acuerdo tiene que ceder y ellos nunca cedieron", complementó Ebensperger.