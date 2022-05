Humo blanco: Se aprueban las atribuciones de la Cámara de las Regiones con votos de la derecha

“El pueblo estará políticamente representado en un Congreso paritario de diputadas y diputados, cuya composición corresponderá al principio democrático de una persona un voto. El desbalance demográfico que es la causa y a la vez la herencia del centralismo en Chile, exige, sin embargo, que esto sea compensado por una Cámara de las Regiones que lleve al proceso legislativo una perspectiva regional, esencial para el éxito del Estado regional”, explicó Fernando Atria del Frente Amplio (FA) —antes de que se votara— lo que significan los artículos de atribuciones de la Cámara de las Regiones, y el Congreso de Diputadas y Diputados aprobados hoy.

Este viernes la comisión de Sistema Político logró la aprobación de las atribuciones de un órgano que ya existía —al menos como concepto— en el borrador de la nueva Constitución: la Cámara de las Regiones. El 13 de abril el artículo que establecía sus facultades fue rechazado y devuelto a la comisión tras conseguir 102 votos, uno menos de los necesarios para pasar al borrador de la Constitución.

A raíz de esto tuvo que sufrir modificaciones, que derivaron de un tercer acuerdo entre parte de la centroizquierda —luego de que dos propuestas que nacieron entre algunos miembros de la centroizquierda como la coalición oficialista, Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC) y Colectivo Socialista, no alcanzaran los 2/3 cuando se enfrentaron al Pleno–, que dotó a esta segunda cámara de 18 temáticas que entrarían en leyes de acuerdo regional.

En cambio, se rechazó este viernes el inciso que permitía insistir con su proyecto original al Congreso de Diputadas y Diputados si es que contaba con un quórum de 4/7, y el artículo que establecía igualdad de condiciones entre independientes y miembros de partidos políticos.

Se aprueban las atribuciones de la Cámara de las Regiones

Hasta el momento en que se mostraron los resultados de la votación, a las 17.00 horas de este viernes, los distintos colectivos no sabían con exactitud si estaba los apoyos suficientes para aprobar el artículo con las 18 facultades de la Cámara de las Regiones.

Serán las leyes que implementen el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda; las que regulen la organización y facultades de los sistemas de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; la de presupuestos; las que establezcan o alteren la división político-administrativa del país; las que consagren los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria entre las distintas entidades territoriales; las que regulen la protección del medio ambiente, que se refieran a los estados de excepción constitucional, entre otras.

Se aprobó con votos de la centroderecha, específicamente de los integrantes de Renovación Nacional y parte de la comisión de Sistema Político, Cristián Monckeberg y Raúl Celis. También gracias a integrantes del Colectivo del Apruebo como Fuad Chahin —convencional parte de la comisión de Sistema Político que no firmó la propuesta que llegó al Pleno—, menos Felipe Harboe que rechazó y Rodrigo Logan que se abstuvo.

Además, sufragaron a favor de este artículo desde Pueblo Constituyente —a excepción de Camila Zárate que se abstuvo—, la Coordinadora Plurinacional, el Colectivo Socialista —menos Carlos Calvo que se abstuvo—, el Frente Amplio, el Partido Comunista, INN, Escaños Reservados y Movimientos Sociales Constituyentes.

Los votos en contra y las abstenciones vinieron por parte de la centroderecha y de Renato Garín.

Cuando se llegó al segundo acuerdo sobre sistema legislativo por parte de casi toda la centroizquierda al interior de la comisión de Sistema Político, el Colectivo Socialista había transmitido no estar conforme con las materias en que la segunda cámara podía ser revisora. Aseguraban que faltaban atribuciones, las que se consiguieron en esta tercera propuesta, como reformas constitucionales, que resolviera como juzgado las acusaciones constitucionales, que incidiera en nombramientos de autoridades y en derechos fundamentales, lo último se alcanzó en las leyes relativas a la salud, la educación y la vivienda.

“Establece materias como salud, educación y vivienda. Lo que hace que la nueva cámara tenga un peso específico diferente, y que en definitiva la voz de nuestros territorios quede efectivamente representada en el proceso legislativo, porque lo que debe primar es que estas materias son de interés regional”, aseguró Maximiliano Hurtado del Colectivo Socialista.

Raúl Celis (RN) en cambio, aunque aprobó el artículo, advirtió antes de la votación que “las materias de interés regional siguen siendo muy menores (…). Sólo se le otorgan facultades legislativas respecto al derecho a la educación, salud y vivienda, como si otros derechos fundamentales no sean de relevancia para quienes vivimos en regiones. Por ejemplo, los relacionados con el trabajo, la seguridad social, y la propiedad en caso de expropiación”.

Sin embargo, también valoró los cambios respecto a la primera y a la segunda propuesta que hizo la comisión en torno a las facultades de la segunda cámara: “El nuevo acuerdo de sistema político que votaremos hoy presenta mejoras respecto de algunas materias que han sido ampliamente discutidas al interior de la Convención. Me refiero especialmente al otorgamiento de mayores atribuciones para la Cámara de las Regiones”.

Según el abogado constitucionalista Tomás Jordán, era necesario que los derechos fundamentales como la salud, vivienda y educación fueran conocidos por la Cámara de las Regiones. “Básicamente porque son derechos que se ejecutan territorialmente y por lo tanto le va a corresponder a los gobiernos regionales y a los municipios ejecutarlos. La salud y la educación pública, y la propiamente tal. No podía ser que la política de estas características, sobre todo en un modelo de Estado social. Son normas de impacto regional directo, de ejecución regional, y no podía estar ausente”.

A sus facultades se suma la posibilidad de requerir el conocer proyectos de ley que no sean de acuerdo regional si es que cuentan con el voto favorable de la mayoría. Además, se definió que el número de representantes regionales será determinado por ley, pero no será “inferior a tres” por región y se eligirá respetando el principio de paridad.

Cómo quedó el Congreso de Diputadas y Diputados

Según lo aprobado, el Congreso de Diputadas y Diputados estará integrado por al menos 155 miembros, y concurrirá a la formación de las leyes y demás facultades encomendadas por la Constitución.

Otro de los acápites que lograron los 2/3 establece que todas las leyes iniciarán y terminarán en este órgano: “En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la Presidenta o Presidente de la República”.

Se consagraron escaños reservados para los pueblos indígenas en este órgano. “Su número se definirá en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país. Se deberán adicionar al número total de integrantes del Congreso”, dicta. Además explicta que la integración será determinada por ley. Por otro lado, se rechazó el párrafo que establecía la representación de todos los pueblos reconocidos en la Constitución (actualmente son 10).

Ante el veto presidencial, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá insistir en el proyecto original con 3/5 de sus integrantes, a diferencia de hoy que también puede hacerlo, pero con 2/3.

Rechazo del artículo que garantizaba plena igualdad entre candidaturas independientes y de miembros de organizaciones políticas

“Este silencio sobre la participación en igualdad de condiciones entre independientes y organizaciones políticas, este silencio respecto de los términos de probidad, transparencia y rendición de cuentas que son exigibles para todas aquellas organizaciones que disputan la representación política, no es admisible”, aseguró Alondra Carrillo, de la comisión de Sistema Político e integrante de Movimientos Sociales Constituyentes, al salir de las votaciones donde se rechazó el artículo completo de organizaciones políticas (63), acápite sobre el que convencionales de la base de gobierno —Frente Amplio, Partido Comunista y Colectivo Socialista— habían mostrado reparos.

El artículo tenía dos incisos clave. Uno consignaba que se garantizaría “la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales”, y el otro que las organizaciones políticas podrían constituirse “a nivel nacional o regional, en la forma que establezca la ley”.

Se rechazó con los votos en contra y abstenciones de parte del Partido Comunista, el Colectivo Socialista, y la centroderecha, y con abstenciones del Frente Amplio. Aprobaron, en cambio, desde Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Escaños Reservados.

“Cuando las y los expertos nos hablaron de evitar la fragmentación de la representación política, cuando nos recomendaron que fortaleciéramos los partidos políticos mejorando su regulación, estaban apuntando al fortalecimiento del sistema democrático. Y en ese sentido no apoyaré las indicaciones que tienen como efecto el debilitamiento del sistema de partidos políticos mediante su fragmentación, como las que proponen que existan partidos distintos por cada una de las regiones del país”, describió Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista acerca del artículo que consagraba plena igualdad para las candidaturas independientes.

Y agregó: “La propuesta sobre organizaciones políticas del artículo 63 generará la proliferación no sólo de más partidos políticos sino también de organizaciones que no serán partidos, pero funcionarán como partidos, irán a elecciones como los partidos, y estarán sujetas a las reglas de los partidos. Serán iguales a los partidos pero no tendrán el nombre de partidos políticos (…). Buscamos partidos políticos de todas las tendencias que se comprometan a llevar a la práctica un conjunto claro de sus posiciones de sus políticas en caso de ser elegidos”.

De acuerdo con el abogado constitucionalista, Tomás Jordán, la norma de organizaciones políticas que se proponía podía causar fragmentación y “la fragmentación lo que impide es el procesamiento de demandas”. Aseguró que es una discusión que se debe ver en el futuro y más específicamente en el legislativo.

“Que se haya caído la norma, sobre todo la igualdad entre miembros de partidos e independientes, es algo que se tendrá que discutir, teniendo en cuenta la necesidad de tener un sistema de partidos fuerte, moderado en su número, que permita gobernabilidad y procesar demandas”, añadió.

Revivir, o no, la capacidad del Congreso de Diputadas y Diputados de insistir en su proyecto original con quórum de 4/7

Uno de los artículos describía parte de la tramitación de leyes cuando se tratan materias donde la Cámara de las Regiones puede actuar como revisora. De acuerdo con los incisos que alcanzaron los 2/3, la Cámara de las Regiones debe aprobar o rechazar lo que venga del Congreso de Diputadas o Diputados.

En caso de que rechace, y proponga las enmiendas, se haría una comisión mixta conformada por igual número de diputadas y diputados y de representantes regionales.

El próximo paso, que era la aprobación o rechazo de las observaciones de la comisión mixta por parte de la Cámara de las Regiones, y luego la capacidad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados en torno a su proyecto original si es que contaban con un quórum de 4/7 de sus miembros en ejercicio, fue rechazado.

De acuerdo con quien fue parte de las tratativas que derivaron a las indicaciones que dieron vida al conjunto de artículos que se presentaron al Pleno este viernes, Guillermo Namor (INN), se está trabajando para “agotar todas las vías. Ya sea a través de las comisiones que todavía están abiertas, en armonización, o por normas transitorias”.

“Esto nos abre tres escenarios posibles. El primero es que esta regulación quedaría entregada a la ley, y sería el actual Congreso el encargado de poner el quórum de insistencia, lo que podría ser un retroceso. La segunda interpretación es que esto queda con la tramitación general, es decir, al igual que todas las leyes, la insistencia sería con mayoría simple. La tercera interpretación es que logremos zanjarlo dentro de la Convención Constitucional, que es lo que sugiero para que tengamos un diseño coherente”, agregó.

Por su parte, Raúl Celis aseguró que “tendrá que ser materia de ley”.