DC emplaza al Gobierno y dice que "no se puede ser ambiguo ni no tener posición" en materias de seguridad en la zona sur

Miembros de la Democracia Cristiana (DC) instaron al Gobierno a tomar una postura frente a los hechos de violencia que han ocurrido durante el último período en la zona sur del país.

Durante los últimos días se han presenciado diversos hechos de violencia en la zona que antiguamente se encontraba en Estado de Excepción Constitucional, lo que ha instado a diversos sectores a que el Ejecutivo reconsidere instalar nuevamente dicha medida.

Sobre la postura de La Moneda, el senador DC, Matías Walker, indicó que "el Gobierno tiene que tomar decisiones " con miras a que "nosotros tenemos convocada la comisión mixta para el miércoles para votar el proyecto de infraestructura crítica o Estado Intermedio, como lo ha denominado el Gobierno. Vamos a mantener esa citación porque como legisladores no podemos aludir nuestras responsabilidades y tampoco el Gobierno puede eludir las suyas".

"O el Gobierno decreta un Estado de Excepción Constitucional o los parlamentarios tenemos todo el derecho de hacer propuestas en el marco de esta comisión mixta de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar preventivamente las carreteras del país (...) Lo que no puede hacer el Gobierno es no hacer nada", complementó.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón, manifestó que las bancadas dentro del partido sostendrán una reunión para evaluar los temas de relevancia nacional, tales como el Estado Intermedio del Gobierno.

"No se puede ser ambiguo ni no tener posición. Ya han pasado varios meses desde que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ganó la elección y él sabía que entre sus temas estaban los temas de seguridad, los económicos y el tema de la Convención Constituyente. Por lo tanto, no podemos seguir esperando", señaló la parlamentaria.

"Necesitamos decisiones. No puede ser que la agenda la marquen las personas que ocupan la violencia como una herramienta. Para eso, el Gobierno tiene que actuar", cerró Rincón.