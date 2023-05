Por dichos contra Tohá: PPD anuncia que llevará a vicepresidenta del partido al Tribunal Supremo

Desde el PPD declararon que “las palabras de la vicepresidenta Suárez obedecen a una opinión errónea y equivocada, que no representa lo que nuestro partido ni los militantes piensan sobre nuestra ministra”.

Siguen los coletazos tras las palabras cruzadas entre la cuarta vicepresidenta del Partido por la Democracia (PPD), Paz Suárez, y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Luego de que Suárez le recordara a la secretaria de Estado los conflictos por el Caso SQM, la colectividad rechazó las declaraciones e informó que será llevada al Tribunal Supremo de la colectividad.

A través de un comunicado, desde el PPD declararon que “las palabras de la vicepresidenta Suárez obedecen a una opinión errónea y equivocada, que no representa lo que nuestro partido ni los militantes piensan sobre nuestra ministra”. Asimismo, reafirmaron su “compromiso y apoyo” con la ministra Tohá y con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

También te puede interesar:

“Frente a las declaraciones que desconocen los acuerdos políticos sancionados por el Consejo Nacional y otras instancias políticas del PPD, en el sentido de desconocer el apoyo al Gobierno y sobre todo a nuestra ministra del Interior, la Mesa Nacional rechaza profundamente esas declaraciones y remite los antecedentes al Tribunal Supremo del Partido, con el objeto de dar cuenta de la presente situación, lo analice y aplique las sanciones necesarias y pertinentes”, expresaron.

La situación ocurrió porque la ministra Tohá llamó por teléfono a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, para mostrarle su incomodidad por los dichos contra el oficialismo y la agenda del Presidente Boric. Tras el hecho, Suárez criticó a la secretaria de Estado y afirmó que “se puede enojar si quiere, finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera”.

Suárez ahondó en las críticas y enfatizó que Tohá es sólo una militante y no parte de la directiva del partido, por lo que está en su derecho de poder mostrar molestia. No obstante, recordando el Caso SQM, afirmó que “ella (Tohá) se tomó un avión a Europa creo, a estudiar no sé qué cosa, y fuimos nosotros lo que nos quedamos a reconstruir lo que quedó del PPD”.

El hecho llevó a que la propia ministra del Interior saliera a intentar apagar el incendio y, consultada al respecto, manifestó que “lo primero que quisiera decir es que una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente”.

“Cuando se es ministra del Interior se tiene una tarea de cuidar a las personas, de proteger a las personas. Estamos aquí para defender a las personas y no para andarnos defendiendo de ese tipo de ataques. Y con mayor razón no le voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada”, sentenció Tohá.