Presidenta del Consejo: “No queremos una mayoría que pase máquina ni una minoría obstruccionista”

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, se refirió al polémico retiro de cuatro enmiendas esenciales para los republicanos. La integrante de la bancada del Partido Republicano, aclaró que “vemos que hay temas que dificultan porque son mal interpretados, por eso fue la decisión de despejar la cancha para que volvamos a tener el espacio para construir los acuerdos”.

“Yo no lo llamaría renuncia en ningún caso”, sentenció la consejera Hevia en Televisión Nacional. La líder del órgano constituyente sostuvo que hay enmiendas sujetas a cambios para que “no hagan ruido innecesario” y se discutan las posibilidades de “cómo quedan mejor”. Sin embargo, Beatriz Hevia manifestó que hay enmiendas fundamentales para ella. Por ejemplo, reconoció: “a mí me haría mucho ruido no aprobar el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos”.

La presidenta del Consejo Constitucional manifestó que la bancada republicana “sigue teniendo las mismas convicciones”. No obstante, planteó que “siempre hay espacio para poder conversar, por ejemplo, redacciones, bajadas, cómo hacemos que el texto le haga sentido a gran parte de los chilenos”.

Aunque descartó llamarlas “líneas rojas”, Beatriz Hevia expresó que a su juicio sería relevante la libertad de elegir en materia de salud, la propiedad individual sobre los fondos de pensiones, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el derecho a la vida. “Esos son los puntos que podemos ir viendo redacciones, cómo quedan mejor para que no hagan ruido innecesario cuando lo que no se busca no es ese objeto que causa ruido, sino más bien proteger otras cosas. Y por eso hablo de que podemos conversar redacciones, podemos acordar redacciones”, agregó.

“No queremos una mayoría que pase máquina, ni una minoría obstruccionista, y eso es una señal de esto”, declaró.

Municipios, “yo quiero que se queden tranquilos”

Beatriz Hevia también se refirió la aprobación de otra polémica enmienda, la que exime del pago de contribuciones a las primeras viviendas, defendiendo la iniciativa, pues aseguró que “beneficia a la clase media” y “en ningún caso va a desfinanciar a los municipios”.

“Respecto a los municipios, yo quiero que se queden tranquilos. La norma también contempla una norma transitoria que establece un plazo para entrar en vigencia de manera paulatina, que va a ser acordado por el legislador. Eso se ha contemplado y en ningún caso se va a desfinanciar a los municipios. Se van a tener que revisar en el Congreso, cuáles son las otras fuentes a los que municipios pueden acceder a recursos. No es la única fuente de recursos las contribuciones, puede ser reemplazada por otra”, dijo la consejera republicana.

Hevia puntualizó que “una vez que la Constitución consagra el derecho a la vivienda propia, porque fue aprobada, lo razonable es que ese derecho quede protegido y que no sea expropiable”.

“Yo sé que en la región Metropolitana se hace mucho el contraste de Lo Barnechea y Vitacura con Lo Espejo, por ejemplo, pero qué pasa con comunas como Valdivia, Osorno o La Serena. Son comunas en que la clase media paga tributos, paga contribuciones. Entonces, no es un tributo que solo paguen los ricos de este país, sino por el contrario, en Chile hay casi 1.300.000 predios habitacionales que pagan contribuciones y de esos, cerca de 53.000 predios habitacionales corresponden a viviendas de más de 400 millones de pesos, entonces bajemos la pelota al piso también y veamos que efectivamente los que se benefician es la clase media”, argumentó.

La presidenta del órgano constituyente sostuvo que “la Constitución y el Estado tiene que estar primero al servicio de la persona, y si con esto garantizamos el derecho a vivienda a las personas, creo que tiene que ser el primer foco de preocupación. Luego se plantea un transitorio para hacerse cargo para el problema que pueda generar en municipios. Si es que hay que aclarar cuál es el alcance o el contenido estamos abiertos, pero no pongamos al Estado sobre las personas, a las municipalidades sobre la familia”.

Consultada por las encuestas que le dan una gran mayoría a la opción “En Contra”, Beatriz Hevia concluyó: “Creo que lo que hay que tener claro es que si tenemos un texto que le haga sentido a los chilenos, que le haga sentido a las ideas que creemos que es bueno para Chile, por supuesto que no habrá duda que llamaremos a aprobar”.