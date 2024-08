Tras masivos cortes de luz Gobierno no descarta revocar concesión de compañías eléctricas

Tras la extensión de los cortes de luz debido al frente de mal tiempo en la Región Metropolitana que han afectado a miles de clientes que, durante días se han mantenido sin suministro eléctrico, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) solicitó al Gobierno evaluar la caducidad de los contratos con concesión de las empresas de la luz, en particular, de Enel.

“Creemos que estamos frente a graves vicios”, dijo Daniel Melo, jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), respecto de cómo las compañías de distribución eléctrica han operado la crisis. Aseguró que “hay que tomar decisiones con sentido de urgencia y esto sin duda es parte de las decisiones que el gobierno debe evaluar a la brevedad y con urgencia”, manifestó el diputado.

Desde la misma tienda oficialista, el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que tras “las lluvias más grandes de la historia, las nieves más grandes de la historia”, ha habido “una cantidad de excusas solamente para esconder su negligencia”. Según el parlamentario socialista, Enel, “es una empresa que no ha asegurado la continuidad del servicio. Es una empresa que no ha tomado ninguna medida preventiva para evitar la catástrofe que ha significado el corte de la luz en miles de familias de Chile”.

Es por eso, dijo, “que creemos que el Presidente Gabriel Boric debe estudiar su facultad de poder cesar la concesión de Enel”.

En esa misma línea se manifestó el diputado Nelson Venegas, integrante de la comisión de Minería y Energía, quien respaldó la revocación de concesiones, no solamente en el caso de Enel, sino que también en el caso de Chilquinta y anunció la creación de una comisión Investigadora.

“Esto es dramático porque esto no sólo tiene que ver con la luz, tiene que ver con personas que son electrodependientes, que tienen que ver con enfermedades que al no tener energía eléctrica ven complicada también su salud. Me uno a la creación de esta comisión investigadora para buscar una solución concreta respecto de cómo vamos a seguir regulando este mercado que económicamente para algunos es tan rentable y evidentemente aplicar el máximo de las sanciones que sea posible, incluyendo dentro de estas sanciones la revocación de la concesión cuando corresponda”, expuso el diputado Venegas.

“No cabe ninguna duda que una empresa que lleva cinco días sin restablecer el servicio eléctrico para cientos de miles de hogares en todo el país, no merece ser una empresa colaboradora del Estado chileno. Y tiene que ser sancionada, tiene que caducarse la concesión, porque esta empresa tiene que tener una sanción ejemplarizadora que inhiba a otras de tener un tan mal servicio de gestión, de reposición de electricidad como el que tiene hoy día en Chile”, complementó el diputado Leonardo Soto.

Las palabras de los diputados socialistas resonaron en el Ministerio de Energía.

Pardow: “Es una sanción que está contemplada”

El titular de la cartera de Energía, Diego Pardow, no descartó que el Gobierno decida terminar la concesión de la compañía Enel. En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado —que ha estado bajo el escrutinio de la oposición por el alza en las cuentas de la luz anunciado previo al reciente sistema frontal— sostuvo que “uno no puede descartar ninguna medida cuando una crisis de magnitud todavía está ocurriendo”.

Efectivamente, señaló, “la revocación de la concesión es una sanción que está contemplada en los casos más graves”.

Eso sí, Pardow recalcó que “este es un evento que todavía está ocurriendo y vamos a esperar que termine”, aunque, “no sería razonable descartar posibilidades antes de que un evento de esta magnitud termine”, añadió. El ministro además dijo esperar que “las sanciones generen una disuasión suficiente para que exista un cambio de comportamiento en la manera en que se aborda este tipo de emergencia”.

Cabe mencionar que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer que inició Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con las empresas Enel y CGE, con el fin de entregar compensaciones a los clientes afectados por los cortes del suministro eléctrico luego del sistema frontal de la semana pasada.

Hasta las 18:00 horas de este martes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaba en su sitio web que hay 190 mil clientes sin energía a lo largo del país. La mayor cantidad se concentra en la Región Metropolitana, con 101 mil hogares afectados.

Compensaciones

Enel confirmó que el Sernac recibió y aprobó la solicitud para iniciar el procedimiento para buscar posibles compensaciones para los clientes afectados por los recientes masivos cortes de luz. La empresa afirmó que esta instancia es complementaria a las compensaciones establecidas por la ley, las cuales se aplican de manera automática en la boleta de suministro cuando se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente.

“Entendiendo las dificultades que han vivido nuestros clientes y haciendo presente que todos nuestros recursos han estado al servicio de la contingencia, hemos recurrido a esta herramienta de compensación establecida en la legislación vigente, para que, de manera conjunta con el Sernac, podamos definir la fórmula destinada a resarcir a nuestros clientes”, dijo en un comunicado Víctor Tavera, gerente general de Enel Distribución.

Además, Enel aseguró que continuará trabajando “con su máxima capacidad operativa en terreno y reforzando sus canales de atención” para recuperar el suministro lo antes posible.

Unas horas antes, el propio Sernac señaló que abrió procedimientos colectivos con Enel y la CGE, luego de una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM), alcaldes de la Metropolitana y la Gobernación Metropolitana.

Como resultado del encuentro, se indicó que se buscará llegar a una resolución “en tiempo récord, idealmente dentro de un mes”. Como base, se utilizará el esquema de compensación alcanzado con Enel tras los cortes de luz en mayo, el cual dispone compensaciones por tramos horarios: entre 24 y 36 horas (unos $11 mil); entre 36 y 48 horas ($35 mil); de 48 a 60 horas ($40 mil); y más de 60 horas ($43 mil).

Además, dentro de las bonificaciones se deberá compensar también las pérdidas de alimentos, medicamentos y electrodomésticos dañados. En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio, el Sernac podrá entablar demandas colectivas contra las empresas mencionadas.