Caso Monsalve marcará discusión en Comisión Mixta sobre nuevo Ministerio de Seguridad

En sesión convocada para este martes, entre las 9:30 y 12:30 horas, la Comisión Mixta que resuelve las discrepancias en torno al nuevo Ministerio de Seguridad, busca terminar de votar las normas que faltan para llevar la iniciativa a ambas salas del Congreso.

Según lo precisado por el presidente de la instancia, senador Iván Flores (DC), “las figuras regionales y el tema de las facultades de subsecretarías para pedir informes de Inteligencia” se encuentran entre el articulado que deberá definirse. Pero la discusión también estará marcada por las repercusiones del caso Monsalve.

Y es que, a raíz del actuar del exsubsecretario del Interior, denunciado por abuso sexual y violación, se levantó una suspicacia entre los parlamentarios sobre las atribuciones que deberían tener las autoridades de la nueva cartera frente a la Ley de Inteligencia. Buscan quitar atribuciones a los subsecretarios de la cartera y que solamente queden concentradas en el próximo ministro o ministra de Seguridad.

En conversación con El Mostrador, el senador Flores, recalcó la semana pasada que “el acuerdo es que definitivamente no le vamos a dar esa atribución a los subsecretarios”, afirmó.

Cabe recordar que Monsalve también es cuestionado por manejo indebido de los sistemas de inteligencia, tras solicitar a la PDI revisar cámaras y hacer otras diligencias en el marco del caso que le costó el cargo y la expulsión del Partido Socialista. Como consecuencia de estas gestiones, la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, fue destituida de su cargo y reemplazada por Juan Carlos Bustos en calidad de subrogante.

La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, también miembro de la comisión mixta, puso el foco este lunes sobre el rol de los delegados y la discusión de quiénes serán las autoridades responsables de los distintos aspectos de la gestión de las Fuerzas de Orden Público.

“Hay una combinación de factores donde el tema de las Fuerzas de Orden Público efectivamente están en el Delegado Presidencial, también están en el DelegadoProvincial y están en el Seremi de Gobierno. Ahí delimitar bien las acciones de cada uno es lo que vamos a tener que hacer mañana en la Comisión Mixta y yo creo que se puede”, adelantó la parlamentaria frenteamplista.

No obstante, la diputada Fries precisó que “igual hay que decir que esto es una figura nueva que vamos a tener que ir viendo en el tiempo si cumple con satisfacción, digamos, lo que queremos, que es, por una parte, que esté completo los ministerios a través de su Seremia, por otro lado ,que haya un Delegado Presidencial que es el representante del Presidente en el territorio y por lo tanto coordina a las fuerzas, a los sectores de gobierno y eso sin que obste a que la policía tiene que tener un mando jerárquico y centralizado y en ese sentido esa es la prueba y el calce que estamos tratando de hacer”.

Cordero: “Al Gobierno lo que le importa es que avancemos en la nueva institucionalidad”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, recalcó este lunes que el Gobierno “no tiene una inquietud en particular” sobre los efectos del Caso Monsalve en la tramitación del proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, como tampoco sobre temas de inteligencia.

En un punto de prensa, el exministro de Justicia que llegó a la cartera tras la salida de Monsalve, sostuvo que “al Gobierno lo que le importa es que avancemos en la nueva institucionalidad de Seguridad”.

“Hay un diagnóstico relativamente compartido que es fundamental sacar prontamente ese ministerio”, añadió el subsecretario Cordero. “La extensión o no de las facultades que el o los subsecretarios vinculados al Ministerio de Seguridad con asuntos de inteligencia es una cuestión respecto de la cual el Ejecutivo, la ministra Tohá, ha manifestado que tiene disposición, según lo determine la Comisión Mixta”, explicó.

Cordero destacó que, en cualquier caso, los aspectos relevantes en materia de inteligencia se están discutiendo en otro proyecto que está en la Comisión de Defensa de la Cámara, que es el proyecto de la Ley de Inteligencia. Por tanto, “el Ejecutivo, sobre este punto, no tiene una inquietud en particular, sino lo que tiene es un criterio compartido más allá de la situación que ocurrió con el exsubsecretario Monsalve, y yo me quedaría con eso, de que hay una visión compartida de senadores y diputados de que este es un proyecto que es indispensable sacarlo pronto”, concluyó.

Declaran admisible querella del diputado Celis contra autoridades de Gobierno en caso Monsalve

La mañana de este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella presentada por el diputado Andrés Celis (RN), junto al abogado Luis Eduardo Cantellano en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve; la ministra del Interior, Carolina Tohá; el Director de la PDI, Eduardo Cerna; y el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, acusándolos de obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia en el denominado caso Monsalve.

El viernes pasado, Celis y Cantellano, ingresaron la querella criminal en el juzgado capitalino, solicitando que se investigue la intervención del Estado en lo que a su juicio es “el encubrimiento de un grave delito”. La acusación sostiene que el exsubsecretario habría cometido una violación en el Hotel Panamericano de Santiago el 22 de septiembre de 2024, y que las autoridades involucradas habrían intentado ocultar el incidente en lugar de denunciarlo.

“La admisibilidad de esta querella es un primer paso para ahondar en la verdad y colaborar con una pronta decisión de la fiscalía. Impulsaremos todas las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad de los involucrados en estos hechos de carácter delictivo”, señaló el diputado. Celis añadió: “Hay evidencia más que suficiente y poderosa para formalizar y dejar en prisión a Monsalve. Pero no debe quedar ahí: Monsalve, De la Fuente, Tohá y Cerna deben responder ante el país porque optaron por ocultar estos hechos repulsivos”.

El abogado Luis Eduardo Cantellano celebró la admisión de la querella, afirmando que “con esto finalmente lo que se hace es defender la institucionalidad, defender bienes jurídicos que van más allá de los que hoy día se están discutiendo en el caso de violación. Pondremos a disposición de las autoridades investigativas de nuestro país todos los antecedentes que disponemos y aquellos que naturalmente también nos vayan llegando”.

La querella solicita también citar como testigos al Presidente Gabriel Boric, a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y al Subsecretario del Interior, Luis Cordero, para esclarecer los hechos.