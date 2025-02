Dichos de Tohá sobre incendios forestales abren nuevo flanco de críticas hacia el Gobierno

Las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la relación entre los incendios forestales en La Araucanía y reivindicaciones territoriales han abierto un nuevo flanco de críticas hacia el Gobierno, mientras distintos actores políticos y judiciales debaten sobre la intencionalidad de estos siniestros y los posibles responsables.

Hasta la fecha, los incendios han consumido más de 14 mil hectáreas, con la Región de La Araucanía como la más afectada. A pesar de que el Gobierno ha reiterado en diversas oportunidades que el 98% de los incendios forestales tienen origen humano, la afirmación de Tohá sobre una relación con disputas por tierras ha generado opiniones divididas.

Uno que critica a la ministra Tohá es el senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC), quien expresó su malestar por las declaraciones de la ministra del Interior y las consideró imprudentes.

A su juicio, Tohá se equivocó al sugerir que los incendios pueden estar ligados a reivindicaciones territoriales sin pruebas que lo respalden. “La pregunta es si una ministra del Interior puede señalar culpables directamente. Una cosa es decir que los incendios son intencionales, lo que es obvio, pero otra muy distinta es adjudicar esa intencionalidad a un tema de reivindicación de tierras. Está acusando a un sector directamente”, cuestionó en Tele13 Radio.

Para Huenchumilla, esto implica criminalizar a un grupo sin evidencia suficiente, lo que no corresponde a una autoridad política, sino a los tribunales. “Está avanzando un paso más allá y eso no es prudente”, insistió.

Asimismo, advirtió que declaraciones de este tipo pueden afectar la credibilidad del Gobierno en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, en la que él participa como co-presidente. “Hay un proceso en marcha para buscar una salida al conflicto en La Araucanía. Si el propio Gobierno nos está achacando una responsabilidad, se pierde credibilidad”, reflexionó.

Otro fue el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien abordó la polémica en una entrevista con radio Pauta. Aseguró que, hasta el momento, no hay antecedentes que permitan afirmar que los incendios estén vinculados con organizaciones o personas que reivindican tierras mediante acciones de violencia. Sin embargo, subrayó que la hipótesis mencionada por la ministra del Interior es una de las líneas investigativas que están considerando.

“En virtud de las diligencias realizadas por fiscales especializados y la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones, no mantenemos todavía antecedentes que nos permitan decir que los incendios están vinculados con organizaciones o personas que reivindican algún tipo de derecho o que realizan esta acción como una manera de reivindicar su lucha”, afirmó Garrido.

A pesar de esta falta de evidencia concreta, el fiscal enfatizó que en ocasiones anteriores grupos criminales han evitado adjudicarse públicamente hechos que generan un repudio generalizado, como los incendios forestales. “Es una característica dentro del accionar de estas organizaciones criminales que, cuando las acciones generan un repudio generalizado, intentan desmarcarse o desmentir su autoría, a pesar de que después se logre acreditar su participación”, señaló.

En este sentido, recalcó que la falta de una reivindicación explícita no es suficiente para descartar la tesis de la ministra: “El hecho de que no exista una reivindicación explícita no es un elemento suficiente como para descartarlo a priori”. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que la intencionalidad de los incendios esté relacionada con conflictos territoriales, aunque reiteró que aún no hay pruebas que lo confirmen.

Aída Baldini (Conaf): “Los incendios no son casualidad, alguien los está provocando”

En conversación con radio Infinita, la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, entregó un balance de la situación de los incendios y respaldó la versión de la ministra del Interior en cuanto a la intencionalidad detrás de los siniestros.

Baldini señaló que hasta el momento se han registrado 44 mil hectáreas afectadas, lo que representa un 24% menos que la temporada pasada. Sin embargo, alertó sobre el aumento en la cantidad de incendios en los últimos días. “Las cifras que son muy malas son las de los últimos seis días. No puede ser que haya 291 incendios que han consumido prácticamente la mitad de la cifra anterior. Son cifras que no son aceptables”, enfatizó.

Respecto a la posibilidad de que los incendios sean provocados intencionalmente, Baldini afirmó que la reiteración de focos simultáneos en las mismas comunas año tras año no puede atribuirse a negligencia. “Siguen apareciendo incendios con la misma intensidad y eso ya no es casualidad (…) cuando hay simultaneidad de focos es porque están prendiendo en todas partes”, aseguró.

También mencionó que el robo de madera había sido un incentivo importante en el pasado, pero que, gracias a la ley que penaliza este delito, ha disminuido. No obstante, advirtió que el patrón de incendios intencionales se mantiene. “Nuevamente estamos en condiciones favorables para los incendios y nos están apareciendo incendios que no corresponden a ningún tipo de accidente. No hay negligencia, hay alguien encendiendo”, declaró.

Finalmente, Baldini consideró injustas las críticas contra la ministra Tohá, argumentando que los hechos avalan su declaración. “Cualquiera que vea el desarrollo de los incendios se va a dar cuenta de que es una crítica de lo más injusta. No puede ser que los atentados sean en las mismas comunas”, sentenció.

Diputado Eric Aedo (DC): “Los incendios están ligados a grupos criminales”

El diputado Eric Aedo (DC), quien lideró la comisión investigadora del robo de madera, también respaldó la tesis de la ministra Tohá y aseguró que los incendios están relacionados con el accionar de grupos delictuales que operan en la macrozona sur.

“Cuando inicié la comisión investigadora del robo de madera, todo el mundo me trataba como si estuviese loco cuando planteé que se estaban ocupando las reivindicaciones de pueblos originarios como tapadera para un robo de madera ilegal que llegó a mover más de 100 millones de dólares al año”, sostuvo en radio Pauta.

Aedo afirmó que organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche han utilizado reivindicaciones territoriales para encubrir actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la venta ilegal de madera.

“Yo creo que detrás de estos incendios están estos mismos grupos. Lo que uno no puede decir es que las comunidades están detrás de los incendios, no. Lo que están son agrupaciones de carácter terrorista y delictual, que roban madera, que trafican drogas, que utilizan esas reivindicaciones simplemente para su actividad delictual”, enfatizó.

Además, cuestionó la falta de firmeza de algunos sectores en denunciar estos hechos: “Quien no lo quiera ver simplemente es un ciego o tiene temor. No hay que ser diputado, ni senador, ni gobernador para denunciar las cosas por su nombre”, afirmó.