Oficialismo activa la “Batiseñal”

En una simbólica Ciudad Gótica, donde la seguridad pública y el combate a la corrupción son prioridades para sus habitantes, el oficialismo ha encendido la “Batiseñal”. Pero no espera a un antihéroe millonario vestido de negro con sed de venganza. Es una “Presiseñal” en busca de una figura que unifique al sector. En el cielo político se proyecta la silueta de Michelle Bachelet.

Si bien hay consenso –con matices desde la oposición– en que el crimen organizado no surgió con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, lo cierto es que la situación se está volviendo crítica, y todo indica que será un problema heredado no solo por la próxima administración, sino también por la próxima composición del Congreso. Por ello, en un año electoral, la coalición gobernante también busca la unidad en la papeleta parlamentaria.

La DC –que no es parte del oficialismo– no quiere nada con el PC y buscará ir en una segunda lista con el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL), pero la aparición de la exmandataria podría cambiar el escenario. Por eso desde la falange también instan a apurar la decisión. Además, fuentes cercanas a la ex Concertación apuestan a que Bachelet condicionaría su candidatura a una alianza amplia, a una lista parlamentaria común o con pactos por omisión, y a un programa que privilegie la seguridad ciudadana y el crecimiento económico.

Sin embargo, la dos veces Presidenta de la República aún no responde al llamado. Aunque lo cierto es que Michelle Bachelet –de vacaciones en Caburgua por todo febrero, y conocedores de las conversaciones con el PS afirman que se toma este tiempo para decidir– ya se consolidó como la carta más competitiva del sector, pese a que ha dicho que no tiene intenciones de intentar llegar a La Moneda por tercera vez.

Mientras, la presión por una definición aumenta en la interna del oficialismo, con llamados a evitar que la división favorezca a la derecha. En el Partido Socialista reconocen que es la única que podría ganar la elección presidencial, ante el liderazgo de Evelyn Matthei en las encuestas, aunque advierten que sería una derrota generacional.

Este último punto lo expresó el diputado Marcos Ilabaca (PS). Eso sí, en línea con la postura que ha manifestado la timonel del partido, la senadora Paulina Vodanovic, el parlamentario sentenció que “si ella (Bachelet) tomara la decisión, todo nuestro sector debería estar cuadrado detrás de su figura”. La postura es respaldada por el secretario general socialista. Bachelet “es la alternativa que tenemos. No veo otra”, le dijo Camilo Escalona a La Tercera. El matiz lo marcó el senador José Miguel Insulza en una entrevista con Ex-Ante: “Nunca he sido partidario de muchas reelecciones”.

El diputado Jaime Naranjo –que hace poco renunció al PS pero sigue siendo parte de la bancada socialista– comentó a El Mostrador que, “indudablemente, en el actual escenario político que tenemos en el oficialismo, ella (Bachelet) es lejos la mejor opción”. No obstante, considera que para que se legitime mejor su opción debe imponerse en una primaria, “para que de esa forma nadie tenga duda de que se ganó legítimamente su opción y que no fue impuesta por las cúpulas partidarias”.

El diputado Naranjo coincide en que, un triunfo de Bachelet en una primaria amplia desde la DC al PC, “no cabe duda que llevaría como consecuencia una sola lista parlamentaria para aspirar a construir un Gobierno de mayoría parlamentaria”. Sobre todo porque “la experiencia del Gobierno del Presidente Boric ha sido dramática sin una mayoría parlamentaria”.

“Ir divididos será entregarle el triunfo a la extrema derecha”

Desde el PPD, conscientes de que las encuestas no favorecen a la ministra del Interior, Carolina Tohá –quien ha remarcado que tomará una decisión en marzo–, llaman al oficialismo a “no cometer errores del pasado” e insisten tanto en la idea de una única primaria presidencial –en línea con el llamado del Presidente Boric– como en una lista parlamentaria unificada.

La diputada y jefa de la bancada PPD e independientes, Camila Musante, sostuvo que ese es el verdadero desafío. “No nombres por delante, no proyectos individuales, no oportunismos de utilizar una primaria como un trampolín para saltar al Senado. Lo que necesitamos es un proyecto que le otorgue al país proyección y futuro”.

Según la diputada Musante, apoyar eventualmente a la exmandataria no tiene que ver con darle la espalda a la ministra Tohá, “se trata de lograr una unidad de las ideas del progresismo y de la democracia”. Por ello, “esperaría que tengamos una sola candidatura que defienda las ideas del progresismo y la democracia y, además, esa candidatura acompañe la idea de una lista parlamentaria única”, agregó. “Ir divididos solo será entregarle el triunfo a las ideas de la extrema derecha”, sostuvo.

La eventual candidatura de Bachelet también fue abordada por la exministra de Educación de Bachelet, Adriana Delpiano. La militante PPD dijo a El Mercurio que “si la Presidenta va, Carolina no tiene posibilidades, ninguna. Se va a correr al lado yo creo. Si la Presidenta no va, es muy distinto lo que marca una persona que decide ser candidata a una persona que es ministra del Interior, que es un cargo muy complejo”.

Llamado a primarias con o sin Bachelet

En los otros partidos de la alianza, donde algunos ya tienen candidato, como es el caso del Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social –con los diputados Vlado Mirosevic y Jaime Mulet, respectivamente– también instan a que la expresidenta transparente pronto sus planes y no hay dos lecturas: con o sin Bachelet, tiene que haber primarias.

“Eliminarnos antes de una primaria obviamente no tiene sentido para nosotros. No somos el Partido Socialista. Al PS lo representa muy bien Michelle Bachelet, pero no somos del PS, somos regionalistas verdes y tenemos propuestas”, declaró el diputado Mulet, junto con reafirmar que “no nos vamos a bajar si se sube Michelle Bachelet a la primaria”.

En esa misma línea se manifestó el diputado Mirosevic. Aclarando que guarda un profundo respeto por la exmandataria, llamó a no evitar una elección primaria. “Con Bachelet o sin Bachelet, vamos a estar en esa papeleta”, sentenció.

El Frente Amplio también tiene claro que quiere llegar a la papeleta. En el último comité central presencial del FA, de fines de noviembre, el partido del Presidente Boric tomó una definición política: tener un candidato presidencial de sus filas que compita en una primaria lo más amplia posible. Según ha reiterado la timonel frenteamplista, Constanza Martínez, en declaraciones a la prensa, “hay elenco” en el sector progresista, aunque ha deslizado que el liderazgo de Michelle Bachelet “es un muy importante para nuestro sector”.

“La que más confianza genera dentro de todos los partidos”

Pese a las incógnitas internas, Michelle Bachelet también cobra relevancia en la DC. El senador Iván Flores, para quien pareciera que la expresidenta es “lo único que puede unir a la centroizquierda”, declaró este martes que las decisiones se deben tomar en el mes de marzo a más tardar. A su juicio, si Bachelet decide ser candidata presidencial, “no puede llegar a última hora”. El legislador reconoce que la exmandataria es “la que más confianza genera dentro de todos los candidatos de todos los partidos”.

Cabe mencionar que el nombre del senador Flores fue puesto sobre la mesa presidencial por las juventudes DC. Le pidieron que asuma la representación del partido en una primaria dentro de la colectividad o “en algún conglomerado que habrá que definir”. En ese sentido, Flores planteó que estaba disponible “para dar la pelea”, pero solo si es en “un ejercicio absolutamente abierto y democrático”.

En paralelo, el diputado y presidente del partido, Alberto Undurraga, dijo hace dos semanas a El Mercurio que “me han pedido que asuma el desafío de ser candidato presidencial de la DC en las primarias de la centroizquierda”.

Por ahora, en el oficialismo suenan más de 10 nombres y sigue vigente la idea de llevar a cabo dos primarias, de izquierda y centroizquierda. Con el plazo para inscribir las primarias que concluye el 29 de abril, recién en las dos últimas semanas de marzo, tras un viaje a México, Bachelet tendrá una reunión con la directiva del PS, que promete entregar claridad sobre si ella está dispuesta o no a asumir una tercera candidatura presidencial.

Hasta hace poco, en el Partido Socialista hablaban de un apuro “artificial”, y en el FA recordaban que la candidatura de Gabriel Boric surgió casi a último minuto. Pese a las presiones, apuestan por un desgaste de las campañas de la oposición, ya que, hasta ahora, las disputas se concentran entre Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

En caso de que Michelle Bachelet decida no competir, muchos esperan que juegue un rol clave respaldando a un candidato del oficialismo, el cual aún es una incógnita.