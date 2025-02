Coordinadora Wallmapu en picada contra Tohá: “Los mapuches no estamos vinculados con incendios”

La Coordinadora de Territorios del Wallmapu rechazó las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que una de las hipótesis sobre la intencionalidad en los incendios forestales en la zona centro sur podría estar vinculada a disputas territoriales.

En entrevista con Radio Cooperativa, Tohá sostuvo: “¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, indicó que, aunque no se descarta esa línea de investigación, “hasta el momento no tenemos antecedentes” que corroboren que organizaciones criminales ligadas al ámbito rural estén involucradas en el inicio del fuego, agregando que “el hecho de que no exista una reivindicación explícita no es un elemento suficiente como para descartar a priori” su participación.

En respuesta, un grupo de dirigentes de la Coordinadora llegó a la redacción del medio El Austral para manifestar su postura. José Santos Millao, presidente de Ad Mapu, expresó su molestia afirmando: “Los mapuches no estamos vinculados con los incendios desatados. Es insólito lo que plantea la clase política: si nosotros no somos tan tontos. El Estado lleva aquí un tiempo, pero nosotros 14 mil años. Con la señora Tohá nos reuníamos en la dictadura de manera clandestina y resulta que ahora ella nos echa la culpa y nos aplica la represión”.

Añadió que existe descontento por la falta de participación en la gestión de la emergencia: “Nuestra gente está ayudando a frenar esto y hay molestia porque el Estado no nos considera para nada en las coordinaciones. No nos toman en cuenta”, y enfatizó que las causas de los incendios deben buscarse en el modelo económico: “Nuestro planeta tierra está ardiendo a causa de la excesiva explotación de la naturaleza y en nuestra región es porque cambiaron el granero de Chile por las forestales. La raíz de todo es el modelo económico”.

La Coordinadora anunció que exigirán al Gobierno el término de leyes de seguridad recientemente promulgadas, así como la derogación del Decreto de Ley 701, que, aunque dejó de bonificar a las forestales en 2012, sigue vigente con la obligación de reforestar. Millao remarcó la importancia de su derogación, recordando que fue un compromiso del presidente Gabriel Boric. Además, criticó la Ley de Usurpaciones y la Ley Antiterrorista, afirmando que ambas criminalizan a las comunidades: “A nuestros presos políticos mapuches los consideran delincuentes y terroristas, cuando nosotros somos más inteligentes que ellos, por eso estamos resistiendo hace 500 años”.

En su declaración, Millao insistió en el fin del Estado de Excepción: “Exigimos el término inmediato de la militarización, no podemos seguir así. Deben escuchar nuestros argumentos frente a frente y hacer un recorrido para ver los planes y armas que tienen nuestras comunidades. Aquí se habla de un Estado de Derecho, pero que construyeron sin nosotros, matándonos. En circunstancias que nosotros tenemos nuestros principios, códigos y leyes, pero no nos preguntan nada”.