Ministro Elizalde: “Si (Kast) creyera en sus propias ideas no necesitaría descalificar”

“Si (Kast) tuviera tan buenas ideas y creyera en sus propias ideas no necesitaría descalificar a quienes piensan diferente (…) Cuando una persona tiene malas ideas o tiene poca confianza en sus propias ideas, lo que hace es descalificar a quien piensa diferente”. Con estas palabras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), respondió al abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien, en una reciente entrevista, cuestionó su independencia respecto al crimen organizado.

Con las declaraciones de Elizalde, por primera vez en meses, un representante del Comité Político del Gobierno del Presidente Boric responde a los cuestionamientos de uno de los candidatos presidenciales de la derecha más dura, lo que indica un cambio en la estrategia del Ejecutivo para contener los ataques de Kast sobre las medidas contra la delincuencia que el Poder Legislativo ha aprobado en el Congreso, a partir de propuestas de La Moneda.

Kast había apuntado, en una entrevista en El Mercurio, a la independencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sugiriendo un vínculo con el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien ha sido ligado al narcotráfico y está formalizado por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos, con una solicitud de 10 años de cárcel por parte de la fiscalía.

El líder del Partido Republicano afirmó en la entrevista que los narcotraficantes “deben estar celebrando” el nombramiento de Elizalde en el Ministerio del Interior, recalcalndo que su independencia es crucial para fortalecer el combate al crimen organizado.

Elizalde respondió a las críticas en el programa “Mesa Central” de Canal 13. “Los temas están completamente claros (…) Lo encuentro ofensivo y falso “, afirmó Elizalde, argumentando que no tiene sentido insistir en la controversia.

Sobre el clima electoral en el país y los primeros nombres ya confirmados que buscarán llegar a la Moneda, entre ellos el de la exministra Carolina Tohá, “quiero ser categórico, soy convencido de que la elección presidencial está abierta”, sentenció Elizalde, este mismo domingo, pero en La Tercera.

De todas maneras, dijo esperar que “la coalición que forma parte de la sustentación del gobierno genere las condiciones de unidad no sólo en el ámbito presidencial, sino también en una lista parlamentaria”.

“Desincentivo para la creación de partidos formados por parlamentarios que cambian afiliación”

El ministro Elizalde, extitular de la Segpres, también abordó las recientes indicaciones del Gobierno a la reforma del sistema político.

El secretario de Estado explicó que el Ejecutivo propone una reforma que incluye tanto indicaciones a la reforma constitucional como una reforma legal complementaria, destacando que esto permitirá ofrecer un panorama más claro sobre la situación actual de los partidos políticos. Recordó que existe una norma vigente que establece que los partidos que no logran el 5% de los votos en al menos tres regiones, o que no obtienen representación de al menos cuatro parlamentarios, pueden perder su existencia legal. “Esta norma ha llevado a que varios partidos dejaran de existir en la elección anterior”, señaló Elizalde, enfatizando que el principio básico es que para que un partido mantenga su existencia legal, debe tener un mínimo de representatividad en la sociedad. Entre las reformas propuestas, Elizalde destacó la importancia de que los partidos puedan ordenar a sus parlamentarios de manera que los votantes puedan distinguir claramente entre ellos. Además, se busca que los parlamentarios no puedan cambiarse de bancada ni de partido una vez elegidos, lo que, según el ministro, es fundamental para mantener la vinculación entre los representantes y los sectores políticos que representan. “La gente votó por sus características personales, pero también porque usted representaba un sector político”, subrayó. El militante socialista también abordó la percepción de impunidad que existe entre los ciudadanos al momento de votar, ya que muchos no conocen cómo votan sus representantes en temas clave. “Cuando los ciudadanos concurren a las urnas, no lo hacen evaluando la gestión legislativa de aquellos por los que votaron (…) Esto va a generar un desincentivo para la creación de partidos que, en muchos casos, son formados por parlamentarios que han cambiado de afiliación”, dijo Elizalde.

“Hay una especie de impunidad porque cuando los ciudadanos concurren a las urnas, no lo hacen evaluando la gestión legislativa de aquellos por los que votaron. Entonces, a través de este mecanismo, va a ocurrir lo mismo que ocurre en muchos países del mundo, que es que las distintas fuerzas políticas se hacen responsables de cómo votan, lo hacen de cara al país y se representan a un sector importante que va a tener un respaldo. En caso contrario, obviamente la gente va a buscar alternativas”, concluyó Elizalde.

“El Presidente Boric le hizo un reconocimiento a la ministra Tohá por el gran trabajo realizado”

Cabe mencionar que, esta mañana, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo a El Mercurio que “el Presidente Boric, no recuerdo con qué palabras, señaló que la ministra Tohá era la continuadora de su proyecto, o así creímos entenderlo todos”, e insistió que “a través de la prensa se dio mucho a entender que la candidata del Presidente Boric era Carolina Tohá, y me llama mucho la atención que finalmente el Frente Amplio no la nombre siquiera como una posibilidad de ser considerada como su abanderada”.