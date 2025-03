“No es mi estilo”: Orrego responde a Valencia y alerta sobre “normalización” de filtraciones 

“No he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho. Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios”.

Así respondió el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a la réplica del fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a las filtraciones de investigaciones en curso, en particular sobre el caso de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella y los chats entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

Fue ayer cuando el gobernador Orrego insinuó que podrían existir pagos a funcionarios del Ministerio Público a cambio de filtrar información. “Si el gobernador Orrego tiene esos antecedentes, su deber como funcionario público es denunciar y acompañar esos antecedentes a la justicia”, advirtió Valencia en una entrevista radial, añadiendo que, de no presentar pruebas, las acusaciones serían “calumniosas” y ofensivas para los más de 4.500 funcionarios de la institución.

Hoy, la máxima autoridad regional de Santiago salió a aclarar sus dichos. “Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero? Esto es precisamente lo que debe investigarse por quien tiene el mandato legal para hacerlo”, manifestó a través de su cuenta de X.

Según Orrego, “no se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa”. Sin embargo, reiteró, “permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia”.