Tómbola y votos de Santibáñez (ex PC) y Jiles (PH) entregan presidencia de la Cámara a Chile Vamos

En una jornada parlamentaria marcada por el suspenso, la Cámara de Diputados eligió este lunes a su nuevo presidente, luego de la renuncia de Karol Cariola (PC). La testera —al igual que el Senado— pasará ahora a manos de Chile Vamos, específicamente bajo el liderazgo del diputado de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro.

La elección no estuvo exenta de hitos. El bloque de derecha llegó dividido al hemiciclo, con dos cartas sobre la mesa para liderar la Cámara: Jorge Alessandri (UDI) y el propio Castro. Sin embargo, el camino se despejó cuando Alessandri decidió declinar su postulación y entregar su respaldo al RN, optando a cambio por la primera vicepresidencia.

De esta forma, la competencia quedó centrada entre José Miguel Castro y la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas. En la primera votación, Rojas obtuvo 75 votos y Castro 74, sin lograr ninguno la mayoría absoluta, lo que obligó a realizar una segunda votación. En esta ocasión, ambos empataron, por lo que se debió recurrir al mecanismo de desempate mediante una tómbola. Finalmente, el azar favoreció a Castro, quien se convirtió así en el nuevo presidente de la Cámara Baja.

Pero no todo fue precisamente al azar. La diferencia entre ambas votaciones se debió a que el diputado Jaime Araya (independiente y miembro de la bancada del PPD), quien estaba pareado, votó en la primera vuelta, pero no en la segunda. Además, los votos de las independientes Maricela Santibáñez, independiente ex PC, y Pamela Jiles del Partido Humanista (PH) fueron clave para que Castro pudiera empatar a Rojas.

Santibáñez y Castro no solo comparten una conocida relación de amistad, sino también una historia de colaboración en distintas iniciativas legislativas. En paralelo, el respaldo de Jiles habría estado vinculado a su interés por reabrir el debate sobre los retiros de fondos de pensiones. No obstante, desde la UDI descartaron cualquier tipo de acuerdo en ese sentido, asegurando que Castro se comprometió a no impulsar la discusión del proyecto.

Los independientes Rubén Oyarzo y René Alinco votaron por Rojas, pero eso no bastó para asegurarle el triunfo al oficialismo.

Tras la votación, la diputada Santibáñez declaró: “Es el reflejo del compromiso que he visto en el diputado Castro. Y tiene que ver con votar el diputado José Miguel Castro y no por votar por la derecha. No habría tenido mi votación el señor (Jorge) Alessandri”.

Por su parte, emplazando directamente al diputado Araya, Rojas afirmó: “En este empate que tuvimos, y luego el sacar la bolita, evidentemente en ese empate a nosotros nos faltaron votos si no hubiésemos ganado y por eso insisto en que son aquellos diputados quienes tienen que dar las explicaciones de por qué decidieron lo que decidieron”.

Ahora, tanto la Cámara de Diputados como el Senado están bajo el liderazgo de Chile Vamos, tras la elección que llevó al también RN Manuel José Ossandón a la testera de la Cámara Alta.

Durante su primer discurso como titular de la Cámara Baja, el diputado Castro agradeció el respaldo transversal recibido y valoró “la generosidad” de su par de la UDI, Jorge Alessandri.

La noche anterior, el diputado de la región de Antofagasta ya había manifestado su confianza a través de redes sociales. “Mañana es un día clave para nuestro sector. Confío en que lograremos un buen resultado para integrar la mesa de la Cámara de Diputados. Reitero, que no hay espacio para mezquindades políticas y si el bloque opta por Jorge, lo apoyaré como lo he dicho siempre. Chile está 1″, escribió en su cuenta de X.

Castro llegó por primera vez al Congreso en 2018. Fue reelecto en 2021 para el período legislativo 2022-2026. Su ascenso a la presidencia de la Cámara marca un nuevo equilibrio en la conducción del Congreso y refuerza la presencia de Chile Vamos en el poder legislativo.

En las próximas semanas se deberá definir el futuro de las vicepresidencias una vez que los diputados Gaspar Rivas (Ind.) y Eric Aedo (DC) presenten su renuncia.