Alcalde de Camarones seduce a concejales con la compra de iPhones más caros del mercado

Es reconocida como una de las comunas más pobres del país. Sin embargo, para que no se note pobreza y contraviniendo el llamado a la austeridad hecho por el Ministerio de Hacienda en el gasto público, el alcalde de Camarones, Cristián Zavala Soto (DC), ordenó la compra de cinco teléfonos de alta gama para los concejales, específicamente el modelo iPhone 16 PRO Max de la marca Apple, uno de los más caros en el mercado de la telefonía celular con un precio promedio de un $ 1.400.000.

La licitación, que fue subida el 17 de abril pasado a la plataforma Mercado Público por orden del jefe comunal, tenía un presupuesto asignado de $ 8 millones y debía cerrarse ayer. Sin embargo, ante el ruido que causó en redes sociales, el alcalde Cristian Zavala informó su revocación en la sesión del Concejo Municipal, realizada en Codpa el viernes pasado, para hacer una revisión de esta compra. En su fundamentación hizo presente que los concejales rurales estaban en desventaja respecto de aquellos de zonas urbanas, tanto en equipamiento, personal administrativo a su servicio, como en el derecho a traslado en vehículos municipales, esto último pese a que la ley les exige residir en las comunas donde se presentan para ser elegidos, razón por la cual no sería legal destinar recursos municipales para su desplazamiento desde Arica a la comuna.

¿Por qué sería tan necesario que los concejales tuvieran teléfonos de alta gama en una zona rural con escasa cobertura 5G? Esa es la pregunta que comenzó a rondar apenas se conoció la publicación de la licitación en la plataforma Mercado Público. Efectivamente, el mapeo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) arroja que en la comuna hay preeminencia de la tecnología 3G y 4G, las cuales están disponibles en teléfonos que podrían costar $ 200 mil y cumplirían la funcionalidad de llamadas de voz y envío de datos. Lo extraño es que para la función fiscalizadora de los concejales, el municipio haya optado por uno de los aparatos más caros del mercado, muy utilizado por altos ejecutivos de empresas o profesionales dedicados al diseño audiovisual.

Es sabido que la zona tiene una geografía escarpada, lo que dificulta las comunicaciones en localidades como Esquiña, Cobija, Huancarane y Cobija, pese a las distintas iniciativas de la Subtel por instalar antenas para que la telefonía llegue a zonas aisladas. Además, se conoce que los concejales viven en Arica y viajan a la zona para cumplir con las sesiones de Concejo Municipal y reuniones con las comunidades.

Alcalde justifica compra

El alcalde Cristián Zavala explicó a Aquí Arica que la compra de los teléfonos está justificada porque «la legislación vigente establece que los municipios deben proporcionar a los concejales los medios de apoyo necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. Entre estos recursos se incluyen los teléfonos celulares, computadoras, oficinas y otros elementos esenciales para el ejercicio de su función«.

Pero, ¿por qué el Iphone último modelo? Zavala respondió que el municipio estimó que el aparato elegido se ajustaba a «las particularidades geográficas y climáticas de nuestra comuna. Se evaluó en su momento la necesidad de adquirir equipos celulares que ofrecieran alta durabilidad, resistencia, mayor autonomía de energía y tecnología indispensable para ser herramientas de trabajo efectivas en el territorio«.

Sin perjuicio de que el jefe comunal reafirmó la decisión de efectuar esta adquisición para cinco concejales, al parecer, las críticas difundidas por redes sociales lo hicieron recapacitar. Ello porque en el comunicado que entregó a este medio, anunció que la compra «ha sido objeto de revisión por parte de la gestión municipal. Conjuntamente, el alcalde y el Concejo Municipal han decidido reconsiderar la adquisición y evaluar la compra de nuevos equipos de telefonía celular. Esta decisión se basa en los criterios técnicos mencionados y en la conveniencia presupuestaria del municipio«.

Sobre este gasto, el único concejal que decidió hablar con Aquí Arica fue el radical René Viza Quenaya, quien justamente no hará uso de un aparato, porque ya tiene dos en su poder. Fue por esa razón que solo fueron considerados cinco teléfonos en la compra municipal.

El edil, que además se desempeña como funcionario en la Municipalidad de Putre, señaló que «la compra de celulares o notebooks es legal. Entiendo que sobre estos equipos el alcalde quedó de hacer una cotización de varios equipos y esto no está aprobado por los concejales. Yo no tengo línea municipal, porque no quiero tenerla. Creo que el alcalde es el más indicado para hablar de esto«.

Viajes onerosos y querella

Esta no es la primera vez que el municipio de Camarones hace noticia por gastos excesivos. En el 2018, el propio alcalde, cuando era concejal de la comuna, salió a la palestra por una seguidilla de viajes que hizo al extranjero junto a otros concejales a cursos o eventos en el periodo 2012-2016, bajo la promesa de que estos traerían beneficios a la comuna. En sus itinerarios financiados con fondos municipales se cuentan Roma, París, Barcelona, Río de Janeiro, Lima, Tacna, Montevideo y Medellín.

Por esta situación, en 2018 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al Fisco (RIT 779-2018) en contra del exalcalde Iván Romero y cinco concejales, entre los cuales figuraba Zavala. En 2022, la Fiscalía, a través de un juicio abreviado, logró condenar solo al concejal Gabriel Altina con 541 días de presidio por el delito reiterado de negociación incompatible por aprobar los múltiples viajes realizados, los que fueron adjudicados a la empresa Chile Mejor Gestión Ltda. En esa sociedad, su hermano Víctor Altina tenía un 50% de participación. Respecto del resto de los imputados, la Fiscalía decidió no perseverar parcialmente en mayo de 2018.

Lo cierto es que, a nueve años de esa polvareda que levantó la investigación de la Contraloría Regional y de la querella del CDE, los resultados de esos periplos -que le costaron $ 235 millones al municipio en cometidos nacionales e internacionales- no se han visto hasta ahora. La comuna sigue siendo una de las con mayor tasa de pobreza multidimensional de Chile, índice que se sitúa en un 58,69% según la Encuesta Casen 2017; su población decayó de 1.255 (Censo 2017) habitantes a 861 personas censadas de acuerdo con el reporte preliminar del Censo 2024; y un 81,3% de sus habitantes carece de acceso a servicios básicos como agua, electricidad, telefonía y conectividad.