Del “reality nacional” al “yo no vi nada”: las reacciones políticas al romance Tohá-Marcel

Carolina Tohá, candidata presidencial del Socialismo Democrático, reveló su relación sentimental con Mario Marcel, ministro de Hacienda, lo que originó cuestionamientos por conflictos de interés dentro el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Otra exministra y actual candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, fue consultada sobre esta situación en el programa Mesa Central de Canal 13, afirmando: “Yo no vi nada que diera cuenta de aquello (…) Lo descarto. Sería muy injusto opinar sobre algo que no viví ni experimenté”.

También destacó su experiencia trabajando directamente con Marcel cuando fue ministra del Trabajo: “Pasamos largas horas, días, incluso a veces noches, trabajando en los temas que nos convocaban, y no sentí nunca un trato distinto como lo hubiese tenido él, me imagino yo, con cualquier otra ministra o ministro. Así que, desde mi perspectiva, no sentí ningún tipo de favoritismo ni de discriminación, ni lo positivo ni lo negativo”.

Jara también expresó su opinión sobre el límite entre lo público y lo privado: “Si ellos han decidido, o Carolina ha decidido comentarlo, creo que es un tema de ella. Prefiero pasar, si me lo permite. Creo que hay, de alguna manera, un límite en eso”.

Sobre los recientes intercambios entre Marcel y Evelyn Matthei en torno al tema Codelco-SQM, Jara desestimó que el ministro haya actuado motivado por su relación con Tohá: “No creo que lo haya hecho porque es pareja de una candidata, sino porque la candidata Matthei ha salido a entregar cifras que no son y a hablar de obras que ya están en construcción. No solo Marcel respondió, también lo hicieron la ministra Jessica López y la ministra Aisén Etcheverry. Entonces, no sé si tener una relación de la vida privada es algo que a uno lo debiera impedir de hacer su trabajo”.

Por último, Jara subrayó la importancia de evaluar a los líderes por su profesionalismo y no por aspectos personales: “Creo que tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo bueno, serio y bien comprometido. Y con alta intensidad además”.

Desbordes ironizó

Otro que se refirió al bullado romance fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien dijo en el citado programa que “políticamente corresponde debatir cuáles son las propuestas que cada candidato o candidata tiene para Chile. La vida privada de cada uno es eso”.

Pero Desbordes señaló que “quizás el único reproche que le puedo hacer a la exministra Tohá es que, con ese nivel de llegada en el ministerio de Hacienda, debió haber conseguido más plata para Carabineros”.

“Yo en lo personal, no tengo ningún reproche que hacerle (sobre su relación). A mi me interesa que debatamos los bloques que vamos a estar discutiendo en la próxima presidencial”, indicó el alcalde de Santiago.

“Reality nacional”

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, señaló que “está revelación era un secreto a voces, pero lo que hay que ver es si las acciones de Marcel tuvieron algún sesgo en la asignación de recursos”.

“Ahora hacen sentido sus opiniones políticas en cuanto a la candidata Matthei, porque estaba apoyando a su pareja antes que ser funcionario de gobierno”, comentó el jefe de bancada de RN.

“Les deseo que el ‘amor sea más fuerte’, pero que sepan que estarán de ahora en más en un reality nacional”, finalizó Mellado.

El diputado UDI Jorge Alessandri expresó que espera que “eso (de las relaciones entre figuras públicas) le resulte a todo el mundo”.

“La labor política es muy complicada de compatibilizar con la vida en pareja, así que siempre que un político o una mujer dedicada a la política encuentra pareja, yo me alegro”, añadió.