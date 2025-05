Presidente Boric reacciona a “pinchazo” por caso ProCultura: “Tengo absoluta tranquilidad”

El Presidente Gabriel Boric, durante su visita oficial a Japón, se refirió por primera vez a las filtraciones relacionadas con el caso ProCultura, en el que se ha mencionado su nombre tras una interceptación telefónica autorizada como parte de la investigación del fiscal Patricio Cooper.

Aunque Boric no está imputado ni citado como testigo, la controversia surgió tras la divulgación de una conversación entre él y Josefina Huneeus, psiquiatra y exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura y excolaborador del Presidente. El fiscal Cooper había solicitado interceptar el teléfono de Boric por sospechas de financiamiento irregular de su campaña presidencial a través de la fundación, pero esta solicitud fue rechazada por la justicia.

Desde Osaka, el Mandatario expresó tranquilidad respecto a su actuar: “Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución”.

“Como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”, sostuvo.

El caso ProCultura está vinculado al denominado “Caso Convenios,” una investigación que incluye diversas fundaciones que habrían recibido fondos públicos mediante tratos directos sin la debida fiscalización. Entre estas fundaciones también figura Democracia Viva, relacionada con la diputada Catalina Pérez, del Frente Amplio.

En tanto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó el sábado a la jueza Sissi Bertoglio Cortés justificar, en un plazo de 24 horas, la autorización del “pinchazo” al teléfono de Huneeus, quien no está imputada en la causa. Esto responde a un recurso de amparo interpuesto por la defensa de la psiquiatra, que calificó la interceptación como un acto de “espionaje” e ilegalidad.