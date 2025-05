“Falta a la verdad”: Mundaca se lanza contra el Gobierno por platas de ProCultura

En una nueva crítica a la actual administración, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (independiente y cercano al Frente Amplio), respondió con dureza a las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien atribuyó a los gobiernos regionales la mayor parte de los traspasos de fondos a la Fundación ProCultura, involucrada en investigaciones por irregularidades en el uso de recursos públicos.

“El ministro del Interior falta a la verdad cuando señala que son los gobiernos regionales los responsables del traspaso de fondos a ProCultura y los datos son abrumadores”, afirmó Mundaca, respaldado por cifras que muestran una proporción mayoritaria de convenios suscritos por organismos del nivel central. Según información oficial proporcionada por el Gobierno Regional de Valparaíso, de un total de 94 operaciones, 72 corresponden a transferencias del gobierno central, 18 a gobiernos regionales y solo 4 a municipios.

El gobernador —que se asoma como el plan B de la izquierda si Carolina Tohá gana la primaria oficialista— acusó una estrategia deliberada del Ejecutivo: “El ministro del Interior actúa de forma premeditada y con alevosía responsabilizando a los gobiernos regionales, cuando de 94 transferencias, 72 pertenecen al Gobierno central”, sostuvo, en declaraciones a la prensa.

Mundaca también apuntó a una actitud irresponsable por parte del Ejecutivo frente a las investigaciones en curso. “Parece irresponsable endilgar responsabilidades propias a otras instituciones. ¿Por qué enlodar al resto sin hacerse cargo de sus propias responsabilidades?”, cuestionó.

Las declaraciones se producen en medio de un crítico escenario para el oficialismo, marcado por el caso ProCultura y por filtraciones de conversaciones que involucran al propio Presidente Gabriel Boric, generando sospechas de financiamiento irregular de campañas.

El caso también ha agudizado divisiones dentro del Frente Amplio. La reciente acusación de “espionaje político” contenida en un comunicado del partido fue cuestionada por figuras del mismo bloque, como el senador Juan Ignacio Latorre (FA), quien defendió la labor investigativa del Ministerio Público. “Los casos de corrupción hay que investigarlos a fondo, caiga quien caiga”, señaló.

No obstante, a nivel regional, según consignó Emol, militantes como la concejala viñamarina Nancy Díaz sostienen la tesis del espionaje y advierten sobre su posible uso con fines electorales. En tanto, la diputada Camila Rojas reconoció que “puede no ser adecuado hablar de espionaje”, pero enfatizó la gravedad de las escuchas al Presidente, las cuales –según indicó– no habrían estado legalmente autorizadas.

El caso ProCultura sigue generando efectos colaterales tanto en el Gobierno como en sus coaliciones, mientras las investigaciones avanzan y se profundiza el debate sobre las responsabilidades políticas e institucionales en el uso de fondos públicos.