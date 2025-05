El insólito cumpleaños familiar celebrado por delegado presidencial en oficina gubernamental

Al más puro estilo de «La Oficina» del Jappening con Ja fue el festejo organizado por el delegado presidencial regional subrogante (s), José Huanca Mamani, el pasado 19 de marzo en la Delegación Provincial de Parinacota en Putre, donde se desempeñaba como delegado presidencial provincial titular.

Contraviniendo la normativa de probidad administrativa y los instructivos reiterados de la Contraloría General de la República sobre el uso de las oficinas públicas para fines institucionales y no personales, la autoridad, que representa al Presidente de la República en la región, celebró el cumpleaños de su madre, Sonia Mamani Mamani, con torta, bebestibles y el infaltable canto del cumpleaños feliz al iniciarse la jornada laboral.

Para ello y sin importar que a esa hora de la mañana había público esperando ser atendido, Huanca llamó a los funcionarios a su oficina para que participaran en la peculiar «actividad institucional». Allí los trabajadores debieron cantarle el cumpleaños feliz a la madre de «El Jefe», generando una incómoda situación para algunos, que sintieron que algo no andaba bien con este acto intempestivo y extraprogramático dentro de la jornada laboral.

El video sobre este festejo fue enviado a Aquí Arica por uno de sus canales de denuncias. En él puede advertirse un forzado canto de homenaje a la matriarca andina: «Cumpleaños feliz, feliz, feliz, le deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños mamita del jefe, que los cumplas feliz». Luego, vino el cariñoso abrazo del hijo aymara agradecido de su madre y la celebración. Todo ello, mientras afuera esperaban pacientemente los vecinos y vecinas para recibir la atención de los abnegados funcionarios públicos.

El momento fue capturado por el propio delegado con su teléfono celular y difundido en sus redes sociales personales. Eso sí, se arrepintió a última hora de subirlo también a la red institucional de la Delegación. En la fotografía posaron los funcionarios con sus chaquetas institucionales, ya que «El Jefe» así lo quiso.

Fascinación por reels e historias

Nadie sabe cómo el ingeniero civil mecánico y frenteamplista, José Huanca Mamani, llegó en noviembre a ser nombrado delegado presidencial provincial de Parinacota para reemplazar al PPD, José Aruquipa Flores. Solo se conoce que desde el Gobierno central decidieron sacar a Aruquipa por los malos resultados electorales, dado que en las dos comunas de la provincia de Parinacota fueron reelectos los alcaldes de derecha. También el cambio se habría producido porque el PPD había logrado colocar a la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Camila Rivera Tapia, como delegada presidencial regional y no era factible tener a dos autoridades de la misma colectividad en cargos subordinados al mismo ministerio en la región.

Al principio, como Huanca llegó tímido, comenzaron a llamarlo «El Niño», porque pedía que cada trámite u oficio se lo hicieran, dado que no tenía conocimiento de las materias de Gobierno Interior. Sin embargo, prontamente mostró su carácter, especialmente su intolerancia a escuchar consejos y la fascinación por verse en reels e historias en las plataformas de redes sociales. Insistentemente, pedía al periodista de la Delegación publicar todas sus actividades sin ningún lineamiento claro, ya que iba a cuanto acto lo invitaran para tener «material» para difundir.

Es más, en su entusiasmo por hacerse visible, exigió al profesional cambiar las plantillas del kit digital gráfico del Gobierno, porque no le gustaba el estilo ni los colores. Su petición fue derivada a La Moneda y desde la «Capital del Reyno» obtuvo un no rotundo a su intento de marcar su «own style».

También se mostró díscolo con los lineamientos comunicacionales de La Moneda, cuando debió subrogar a la delegada presidencial regional. Una particular decisión le significó un reproche de la misma autoridad y desde las alturas del poder, al desatender la instrucción de no polemizar en torno a la balacera que se produjo en Cerro Chuño y que terminó con dos venezolanos fallecidos el 16 de marzo. En un primer impulso insistió con publicar un video en las redes oficiales de la Delegación y le dijeron que no debía hacerlo. Incómodo con la instrucción, difundió uno en su red personal, el cual después debió bajar por no ajustarse al tono del Gobierno.

Pese a estos tropiezos y a las constantes exigencias al límite a su periodista, quien sufrió una crisis de pánico severa que lo llevó al Centro de Salud Familiar de Putre y luego a una licencia por estrés laboral que hasta hoy se mantiene, la delegada presidencial regional Camila Rivera pujó hasta antes de irse con prenatal, para que Huanca la subrogara. La autoridad saliente se opuso con todo a la pretensión del Partido Socialista (PS) de instalar en su puesto al secretario regional ministerial de Energía, Julio Verdejo Aqueveque, luego de que este fracasara en su segunda postulación a la rectoría del Centro de Formación Técnica Estatal (CFT).

Eso sí, para ser nombrado, Huanca accedió a un petición especial de la delegada titular: mantener a su amiga frenteamplista y «hermana» afrodescendiente, Milene Molina Arancibia, en el puesto de jefa de Gabinete. Sin profesión alguna, pero con experiencia como dirigente social y dos candidaturas a concejal en 2016 y a constituyente en 2021, Molina logró instalarse desde diciembre pasado con un contrato a honorarios y un sueldo de $ 2.113.000. Su misión: cautelar espacios y oportunidades para la visibilización y supervivencia del mundo afrodescendiente y derivar sus tareas de Gabinete a otros funcionarios.

Hasta hoy, pese a que el PS regional había dado por segura la llegada de Verdejo o de la seremi de Salud, Marta Saavedra, a ese puesto, nada de eso ha ocurrido. El delegado Huanca sigue indemne y con una resolución de nombramiento que se renueva cada día, además de tres desvinculaciones notificadas la semana pasada en la Delegación Provincial, para colocar gente de su confianza y terminar con la era de Aruquipa. Por otro lado, en la Delegación Regional decidió también la contratación de una nueva periodista, sin concurso público, con la expresa petición de que «ojalá fuese indígena», pese a que aún no es seguro que se afirme en el cargo.

La «puna» que espanta

Pese a ser un ingeniero joven, desde noviembre cuando asumió, Huanca se resistió a utilizar el «token» de la Delegación, es decir, el dispositivo para estampar la firma digital en los documentos. Testigos indican que su desconfianza con este mecanismo hizo que pusiera al límite al chofer de la Delegación Provincial con constantes, riesgosos y extenuantes viajes entre Arica y Putre para la firma de documentos de su puño y letra.

Pero eso no ha sido todo. La asunción de este particular delegado trajo un costo político al secretario regional ministerial de Gobierno, Nicolás González Gutiérrez. El vocero gubernamental de militancia frenteamplista, también pretendió asumir como delegado presidencial regional subrogante de Camila Rivera. Sin embargo, algo pasó en el camino y no lo logró. Contrariamente, lo hizo Huanca, una figura que no estaba en la región y que fue importada desde Antofagasta, donde ejercía como fiscalizador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Es más, pese a que es el subrogante de Huanca en Parinacota, el vocero se ha excusado de instalarse en Putre para cumplir esa función. Según se sabe, el año pasado cuando tuvo que desplazarse a este poblado precordillerano, sintió con rudeza la «puna» y advirtió que no arriesgaría su salud por ese cargo, dado que tenía familia que dependía de él. Por esa razón y actividades en su agenda y el duelo por la pérdida de su hermana, el seremi ha teledirigido desde Arica la subrogancia.

Las relaciones de González con Huanca y la jefa de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional no son nada de buenas, pese a pertenecer al mismo conglomerado. El vocero ni siquiera ha aparecido en actividades de alto impacto lideradas por Huanca.

Pero lo más llamativo es que pese a la fascinación de Huanca por aparecer en las redes sociales, los puntos de prensa le son incómodos. Prueba de ello es que ni con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ni en el operativo del jueves pasado en Cerro Chuño por el hallazgo de un nuevo cuerpo enterrado por «Los Gallegos» en la toma, se atrevió a fijar la línea de Gobierno ante los medios de comunicación que fueron invitados al lugar.

Pese a estar vestido con chaleco antibalas en el barrio de alta conflictividad y custodiado por vehículos blindados y efectivos de la PDI, optó por el silencio, dejando la vocería en manos de la seremi de Seguridad Pública interina, Ana Vargas Valenzuela. Y cuando les tocó el turno al gobernador regional, Diego Paco (RN), y al senador José Durana (UDI), rápidamente la comitiva de Gobierno, liderada por él, salió del plano y se esfumó del lugar.