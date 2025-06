Senador de EEUU levanta primera alarma por anuncios sobre Israel y anticipa “impactos negativos”

La reciente decisión del Presidente Gabriel Boric de reducir las relaciones de seguridad con Israel ha generado preocupación internacional.

El senador Jim Risch (Republicano), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, calificó la medida como “decepcionante y miope”, advirtiendo sobre un posible “impacto negativo en las relaciones entre Estados Unidos y Chile en el futuro”.

Chilean President Boric’s decision to downgrade Chile’s security relations with Israel is disappointing and shortsighted and could very well have a negative impact on U.S.-Chile relations in the future. https://t.co/egBBykx8iI

