Cancillería descarta “ninguneo” a EEUU tras llamada no atendida por Presidente Boric a Marco Rubio

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó este lunes haber recibido una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de retirar a sus agregados militares en Israel.

La información fue entregada durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde el canciller detalló que la llamada se realizó el pasado viernes. Según explicó, el Mandatario no atendió la comunicación debido a que se encontraba ocupado con los preparativos de su cuenta pública.

“No es inusual que un secretario de Estado de Estados Unidos hable con presidentes o jefes de gobierno de otros países o primeros ministros. Tampoco es inusual que el Presidente se excuse porque está preparando su cuenta presidencial, como era público o notorio”, afirmó Van Klaveren.

El ministro aseguró que la conversación fue de carácter diplomático y subrayó su tono cordial. “Como el Presidente no estaba disponible —y no lo considero un ninguneo al secretario de Estado de Estados Unidos—, tuvimos una conversación (de la) que no me puedo referir a los detalles, (porque) sería una infidencia, (pero) fue una conversación absolutamente cordial, amable, amistosa”, declaró.

Van Klaveren añadió que esta fue la primera vez que conversó directamente con Rubio, ya que una reunión previamente agendada en Washington no logró concretarse.