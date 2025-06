Presidente Boric desmiente a embajador de Israel: “No es un tema comercial, es de principios”

El Presidente Gabriel Boric desmintió las declaraciones del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien advirtió que el boicot anunciado por el Mandatario durante su Cuenta Pública podría traer consecuencias comerciales, especialmente con Estados Unidos. Artzyeli afirmó que varias leyes en ese país sancionarían a Chile por tal medida.

Boric respondió en una entrevista con T13 Radio, destacando que su postura no se basa en temas comerciales, sino en principios y justicia: “Esto no es simbólico ni comercial, es de principios”. “Eso no es cierto, el tema acá no es un tema comercial, es nuevamente un tema de principios y de Justicia”, sentenció.

Agregó que su posición en materia de Derechos Humanos ha sido coherente y crítica, tanto en casos internacionales como locales, mencionando ejemplos como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Rusia e incluso Chile.

El Mandatario subrayó que “no voy a entrar en un detalle de la discusión comercial de cuánta plata se gana, se pierde, esto es de principios”. Además, desestimó los riesgos de un boicot comercial con Estados Unidos, destacando las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países y la continuidad de tratados internacionales. “Estamos con Estados Unidos en una relación diplomática permanente, estamos de hecho negociando con el USTR, el ministro de Hacienda fue recién al Chile Day en la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos”, detalló.

Boric también defendió su postura frente a las acusaciones de antisemitismo. Citó al senador estadounidense Bernie Sanders, quien expresó que criticar al Gobierno israelí no implica antisemitismo: “Estamos criticando acciones, no a un pueblo”.