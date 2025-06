Tohá en contra de Jara en la recta final: “No soy partidaria de que el PC gobierne al país”

Carolina Tohá, candidata presidencial del Socialismo Democrático, reafirmó su postura en contra de un gobierno del Partido Comunista (PC), si es que gana su representante, Jeannette Jara: “No soy partidaria de que el PC gobierne al país”.

En entrevista con el programa “De Frente” de Tomás Mosciatti, Tohá justificó su posición señalando: “Creo que lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”. Aunque reconoció la legitimidad de las aspiraciones del PC, sostuvo que su candidatura es una mejor opción: “Es legítimo que el Partido Comunista aspire a liderar, pero yo estoy presentando otra opción y defiendo las razones de por qué creo que es mejor”.

Consultada sobre el respaldo del PC a regímenes como los de Venezuela y Cuba, manifestó que esto le molesta: “El modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo; ha tenido resultados adversos”. Sin embargo, destacó que el PC “es un partido que hace aportes y trabaja con lealtad”, aunque reafirmó su rechazo a que asuma el liderazgo.

En cuanto a su visión sobre el Frente Amplio, distinguió entre acciones directas y omisiones en momentos críticos: “En Chile hubo personas que estuvieron dispuestas a quemar el país y hubo sectores políticos que no fueron todo lo enfáticos que deberían para decir que es inaceptable. No creo que el Frente Amplio haya quemado el país, pero sí que no hubo suficiente firmeza para decir que esto no es aceptable”.

Tohá defendió su gestión como ministra del Interior, afirmando que durante su periodo se detuvieron y comenzaron a revertirse las tendencias negativas en seguridad heredadas del gobierno anterior. No obstante, reconoció que los ciudadanos aún requieren más garantías para sentirse seguros.

Sobre los beneficios económicos para expresidentes, planteó la necesidad de revisar estas asignaciones: “Creo que los presidentes deben tener su mantención asegurada, pero las asignaciones para mantener una oficina y todo eso, yo creo que hay que mirarlas, hay que revisarlas”. Tohá propuso un análisis integral, considerando tanto el monto como el propósito y los límites de dichos recursos.

Finalmente, destacó su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos: “Nunca apoyaré dictaduras ni callaré ante violaciones de derechos humanos”. También reiteró su determinación para las primarias del 29 de junio: “No tengo planes para perder; mi cerebro no deja pasar ni un hilito de luz sobre ese escenario”.