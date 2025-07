Claudio Uribe, abogado de Reginato: “A ella no le van a encontrar fajos de billetes” en las paredes

Claudio Uribe, exfiscal y abogado de la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI), tiene la más absoluta convicción de que su representada, investigada por fraude al fisco y malversación de caudales públicos -entre otros delitos-, es inocente: «Es una persona que no se llevó un peso de la municipalidad y que, por el contrario, probablemente hoy día incluso sufre consecuencias desde el punto de vista económico producto de todos los años que trabajó ahí».

Uribe renunció a la Fiscalía en julio de 2021, en parte, dijo a La Tercera, porque en el Ministerio Público no existía «suficiente fuerza para resistir las presiones políticas”. Un mes después, el expresidente de la Asociación de Fiscales ya había sido fichado por Reginato para defenderla de la seguidilla de denuncias que se habían presentado en su contra. La mayoría, dice en entrevista con Aquí Valparaíso, con motivos políticos y en periodos electorales. A la fecha destaca que Reginato no ha sido formalizada, por falta de antecedentes que la vinculen específicamente con algún delito. Y porque los informes de Contraloría, que han constatado déficits y desembolsos excesivos en horas extras, no son «la verdad absoluta».

Actualmente, la representa en tres causas: Horas extras 2, Déficit presupuestario y Finiquitos. Por esta última, el año pasado tuvo que entregar a la PDI las cartolas bancarias de Reginato, quien además declaró en calidad de imputada sobre la indemnización a Claudio Boisier, exgerente de la corporación municipal. En esta arista dice que «nosotros estimamos que no hay ningún delito por parte de doña Virginia, más cuando ella no calcula ni fija los montos a ese respecto«.

-¿Cómo avanza «Horas extras 2»?

-Están pendientes diligencias de la Fiscalía -peritajes de a quién se le pagaron horas y a quién no; cuántas horas trabajó la gente-. Se han demorado bastante, pero estimamos que «Horas extras 2» obedece a la misma lógica de «Horas extras 1»; la única diferencia es el periodo en el que ocurren (2016-2018 vs. 2014-2015). Ya en «Horas extras 1» se determinó que doña Virginia no tenía ninguna responsabilidad. Sería muy raro que ante hechos muy similares, solo que de épocas distintas, se le formalizara, más si ya han pasado muchos años de la supuesta ocurrencia de los delitos y nunca ha habido antecedentes para formalizarla.

-¿Y el informe de Contraloría de 2018, que dio cuenta del déficit presupuestario y del pago irregular de horas extras en 2017, no hace la diferencia?

-Una cosa es cómo se calculan las horas extras y otra que la alcaldesa, que es la jefa superior de un servicio de tres mil personas, tenga que responder personal y penalmente respecto de eso. Ella tiene calidad de imputada en la causa (fraude al fisco). En todo caso, eso es una cuestión administrativa. Mientras tú no formalices a nadie, es un dato anecdótico cuál es la carátula del delito. Como estas causas se inician por querella, depende de lo que el querellante haya señalado como delito para saber cuál es el delito por el cual está caratulado. Cuando se querellaron contra Piñera, esas causas fueron por homicidio. Técnicamente, Piñera estuvo investigado por homicidio. Eso no dice nada.

-Respecto, precisamente, de la causa que investiga el déficit presupuestario, ¿de qué se le acusa?

-Que no coincidían los balances, y que se había provocado y encubierto un déficit. Esta causa hace mucho que no tiene movimiento. Creemos que la imputación penal es simplemente descabellada. Estamos esperando a ver qué hace la Fiscalía; entendemos que no hay posibilidad de avanzar. Cuando escuchas como penalista en qué se basaría el delito, eso no concuerda con ningún delito. O sea que ella -que no es quien prepara los informes- habría entregado cifras que no coinciden en una cuenta pública, de ahí a concluir que eso se reconduce a alguna de las figuras penales, no resiste análisis desde el punto de vista doctrinario. Un estudiante de primer año de derecho penal sabe que eso es una locura. (La causa) podría generar a lo más una responsabilidad administrativa, que está hiperprescrita. Desde el punto de vista penal eso no tiene sustento. En este caso, eso es muy claro.

-¿Y como jefa superior del servicio, el haber permitido que se generase un déficit…?

-El 2017 fue hace ocho años. Si hubiese responsabilidad penal se habría formalizado hace ya bastantes años. Además, una de las cosas que ha entrampado estas causas es que la discusión sobre el monto del déficit ha sido una cuestión de nunca acabar. No puede ser que con una técnica contable tú tengas un déficit que es el triple que con otra norma contable. Eso le resta fortaleza al déficit. En todo caso, el hecho de que una municipalidad opere de forma deficitaria no es delito. De lo contrario, el 99% de los alcaldes de Chile habría cometido delito. Un déficit de trabajar a pérdida es gastar más de lo que ganas. Eso por sí mismo no es delito.

-¿Cuestiona el informe?

-Los funcionarios que trabajan en Contraloría me merecen el mayor respeto, pero yo que soy creyente, sé que solo una persona es perfecta. Y esos no son los funcionarios de Contraloría. Si un informe de Contraloría dice, algo obviamente va a provocar efectos. Pero de ahí a entender que el informe es la verdad absoluta, no puedo coincidir en eso. Por algo Contraloría no tiene potestad para cobrar directamente montos. Y tiene que impartir la instrucción a otras organizaciones para que inicien juicios, donde personas se pueden defender. Eso te marca, entre otras cosas, que ni siquiera nuestra legislación le da a Contraloría la palabra definitiva, por lo menos en materia de cálculo de gastos y reembolsos. Si así fuera, Contraloría podría hacer lo que hace, por ejemplo, la Tesorería General de la República, que simplemente te gira un dinero y tú tienes que ir a pagar. Contraloría no tiene esa potestad, y por algo.

-¿Qué opina de la cantidad de causas vigentes (diez)? ¿Cómo cree que va a terminar?

-Lamentablemente, cada vez que había elecciones, las presiones a Fiscalía para que fuera formalizada, o la apertura de nuevas causas, eran pan de cada día. Acá es evidente el daño de imagen, pero también hay que pensar que las causas empezaron hace por lo menos diez años, y si no se han formalizado en todo este tiempo es porque no hay antecedentes para formalizar. Nosotros estamos tranquilos. Como abogados tenemos la absoluta convicción de que ella no tomó un peso de la municipalidad. Sus cuentas corrientes han sido entregadas a la Fiscalía para que investigue todo lo que tenga que investigar. No ha habido documento que hayan solicitado que nosotros no hayamos entregado. A ella la pueden revisar todo lo que quieran y no le van a encontrar fajos de billetes entre medio de las paredes. Es una señora mayor que vive en un departamento antiguo en Viña del Mar y que a estas alturas de la vida está más dedicada a reencontrarse con las amigas que le van quedando, y a disfrutar de sus nietos.