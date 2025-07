“Basta”: el déjà vu de Matthei que evade por segundo día su caída en encuestas

Por segundo día consecutivo, Evelyn Matthei rehuyó cualquier explicación sobre la caída que la relegó al tercer lugar en la última encuesta Cadem. Esta vez lo hizo tras reunirse la mañana de este martes con la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que le entregó un paquete de propuestas para dinamizar el sector.

Terminado el encuentro, la candidata de Chile Vamos se explayó sobre la polémica liberación del sicario acusado de asesinar al “Rey de Meiggs”. Aprovechó la tribuna para exigir que el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) fuera convocado de inmediato—una idea que La Moneda descartó pocas horas después—.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando los periodistas le pidieron comentar su nueva base de apoyo que la ubica detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast. Matthei cortó tajante: “Muchas gracias, yo estoy hablando de temas que son importantes para Chile”. Acto seguido, ante una nueva pregunta de la prensa, mientras se retiraba, espetó un seco “Basta” a una reportera.

Con el déjà vu del lunes, cuando también eludió preguntas sobre las encuestas y la controversia de su jefe de campaña, Diego Paulsen, con el Partido Republicano, la candidata opta nuevamente por la evasiva.

Quien salió al paso de los comentarios surgidos tras los últimos resultados de encuestas fue la diputada de Renovación Nacional e integrante del comité político de la candidatura de Evelyn Matthei, Ximena Ossandón. La parlamentaria defendió el liderazgo de Paulsen al interior de la campaña y llamó a evitar divisiones internas.

“Bueno, efectivamente todo esto viene post encuesta, una encuesta que se hace semanalmente, que nosotros la tenemos que tomar en consideración, pero lo que no nos puede producir es que empecemos a pelear entre nosotros en vez de tomar el tema y mejorarlo con nuevas estrategias y volver al liderazgo que Evelyn Matthei tenía, y que no me cabe ninguna duda que va a volver a tener. Así que yo creo que este encontrón entre nosotros mismos nos sirve muy poco”, afirmó la diputada Ossandón en un punto de prensa.

Respecto a la relación con el Partido Republicano, la parlamentaria fue categórica: “el adversario está en el gobierno y no en la oposición. Claramente tenemos que tener la mejor de las relaciones (…) evitar los roces, no tener este fuego amigo, para que realmente podamos ir de buena manera, ganar la primera vuelta y después todos juntos ganar la segunda, porque realmente Chile necesita un nuevo impulso, un nuevo gobierno para ponerse de pie”.

Finalmente, y respecto de los sondeos de opinión, Ossandón fue enfática en señalar que los datos en terreno y los estudios internos difieren de lo que refleja la última entrega de Cadem, y que el comando de Matthei continuará trabajando con responsabilidad y mirada país:“Nosotros tenemos muchos sondeos a lo largo de todo Chile y la sensación térmica que uno tiene en la calle hoy día nos hace dudar que esos resultados no sean los más cercanos a la realidad (…) vamos a seguir trabajando, pero claramente lo que el termómetro de la calle nos dice no es exactamente lo que dijo la Cadem la semana pasada”.