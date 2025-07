Municipalidad de Paine: solicitud de Javier Etcheberry fue respondida y negada “conforme a la norma”

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, apuntó durante la jornada de ayer a la Municipalidad de Paine como la responsable de la no actualización del avalúo fiscal de su vivienda aledaña a la laguna de Aculeo, sobre la cual no ha pagado contribuciones en los últimos nueve años. El caso fue revelado este martes luego de una investigación de 24 Horas, que vía información obtenida por ley de transparencia evidenció inconsistencias en el avalúo fiscal de la propiedad.

“Desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho imposible hasta ahora, que el municipio de Paine recibiera la propiedad (…) He hecho todo para que me reciban la propiedad. Pero todavía no he podido regularizarla”, afirmó en conversación con Radio Duna. En esa línea, relató que el municipio le envió hace nueve años “una tasación con todo lo que se requiere para la casa con las ampliaciones de Aculeo y en nueve años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad”, lo que explica su situación tributaria.

“En el caso mío, no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción (…) Hay un hecho en Chile y es que los municipios, la costumbre, los constructores están haciendo las cosas en forma que no corresponde”, aseveró en aquella ocasión el director del SII.

Algo que en las últimas horas fue abordado desde la municipalidad aludida. A través de un comunicado, explicaron que Etcheberry obtuvo en los años 2000 y 2003 permisos para construir 213 m², a los que en 2019 solicitó agregarles nuevas construcciones no contempladas en las primeras autorizaciones, “la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente”.

“Dicha solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario se rechazó conforme a la norma“, relataron desde Paine, a lo que cerraron añadiendo que “el Servicio de Impuestos Internos es la entidad encargada de tasar las propiedades, independiente de si cuenta con permisos de construcción y recepción final“.