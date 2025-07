Taxista que dejó a sicario en la frontera: dijo que “se iba jactando” y que lo controlaron militares

Mauricio, taxista con más de una década de experiencia recorriendo el norte de Chile, fue quien trasladó a Alberto Carlos Mejía, el sicario que actualmente se encuentra prófugo, hasta las inmediaciones de la frontera con Perú.

El conductor relató los hechos en una entrevista con CHV, donde aseguró que desconocía la identidad del pasajero al momento del traslado. “En las cámaras sale que efectivamente yo llevé al sicario, lo trasladé desde el terminal. Yo estaba ofreciendo el taxi hasta la frontera y él se sumó”, explicó.

Según relató, Mejía vestía de manera sospechosa: “Andaba con una chaleca en la mano, como si estuviera escondiendo algo”. Más tarde se confirmaría que intentaba cubrirse un tatuaje distintivo con una venda, para evitar ser identificado.

Durante el trayecto, Mauricio notó una conversación inquietante entre Mejía y otro pasajero. “En la parte de atrás del taxi se iba jactando de que lo habían tomado preso en Estados Unidos, el otro compadre que se subió, con el que iba conversando, también había salido hace poco e iban conversando de la experiencia en otros países donde habían estado detenidos”, detalló.

El recorrido finalizó cerca del complejo fronterizo de Chacalluta, en Arica. Mauricio explicó que dejó a los pasajeros antes del control militar, como es habitual en estos traslados no oficiales. Sin embargo, cree que Mejía sí fue fiscalizado por personal del Ejército. “A las personas que cruzan ilegalmente se las deja antes del control. Después ellos tienen que enrolarse con los militares. Dos de los que iban con él fueron devueltos, así que lo más probable es que él sí haya pasado”, sostuvo.

El testimonio del taxista, que ya entregó declaración a la policía y al OS9, se ha transformado en una pieza relevante para esclarecer la fuga del sicario. Mauricio expresó su incomodidad al verse vinculado, aunque involuntariamente, con la huida del imputado. “No me gusta ayudar a nadie que esté haciendo el mal. En este trabajo uno está expuesto, no sabes a quién llevas. Ahora tomaré más conciencia. Si hubiera sabido quién era, no lo llevo. ¿A dónde voy a llevar a un sicario?”, concluyó.