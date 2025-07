“No soy Maduro ni Chávez”: Jara enfrenta a Kast y Matthei en round sobre economía y empleo

El segundo round presidencial de este jueves tuvo un nuevo escenario. Tras el debate AM en presencia del gremio camionero, esta vez fue la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) la que ofició de anfitriona en un foro que -ahora sí- reunió a los tres principales presidenciables: Jeannette Jara (Unidad para Chile), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien se reintegró al ruedo tras haberse restado del encuentro anterior.

El debate se centró en tres grandes ejes: seguridad, crecimiento económico y empleo. Y aunque hubo coincidencias en los diagnósticos, las propuestas y estilos remarcaron las diferencias ideológicas y programáticas, al menos con la militante del Partido Comunista. Y es que los abanderados opositores volvieron a arremeter con fuerza contra la carta del oficialismo, quien no dudó en defender su historial en el Ejecutivo y sus credenciales de izquierda democrática: “No soy Maduro ni Chávez”, dijo Jara con tono firme.

Esto último, luego de que esta semana el expresidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, comparó a Jara con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, asegurando que “lo primero que hizo fue traicionar a los venezolanos”.

Seguridad vuelve a ser punto de fricción

El tono más duro lo marcó José Antonio Kast. “A los delincuentes no los vamos a tratar con amor”, afirmó tajantemente, y propuso un plan de “barrido total” con todos los organismos fiscalizadores del Estado trabajando coordinadamente. Matthei, por su parte, aseguró que “el crimen organizado ha penetrado demasiado” y advirtió que Chile podría estar cerca del “punto de no retorno” si no se implementan 11 medidas urgentes, entre ellas, vigilancia masiva, protección de testigos y más cárceles.

Jara coincidió en la gravedad del fenómeno y propuso reforzar la inteligencia policial, ampliar la carrera funcionaria en Carabineros y PDI y avanzar en la aprobación del levantamiento del secreto bancario. Pero también introdujo una visión social del problema, respondiendo a Kast: “Los niños hay que defenderlos con amor, porque si no, terminan siendo fuerza de tarea y reclutados”.

Crecimiento económico: choque de modelos

Matthei y Kast coincidieron en la necesidad de bajar impuestos y desregular el aparato estatal. La exalcaldesa de Providencia propuso reducir la tasa corporativa del 27% al 23% y establecer un impuesto del 12,5% permanente para las pymes. También prometió un recorte de hasta US$ 8.000 millones en el gasto fiscal en cuatro años. Kast, en tanto, enfatizó que el Estado actual “no permite avanzar” y se ha transformado en un obstáculo para los emprendedores.

Jara, en cambio, advirtió sobre los riesgos macroeconómicos de esas promesas: “Reducir gastos y también ingresos es como querer tener una casa ordenada bajando el sueldo y aumentando los gastos”, ironizó. Planteó que su gobierno apostará por un crecimiento con cohesión social, inversión en ciencia y tecnología, y responsabilidad fiscal. “No hay desarrollo posible si las mayorías se sienten excluidas”, sentenció.

Empleo: pasado y presente en disputa

Uno de los momentos más ásperos del debate surgió al discutir sobre empleo. Matthei culpó a Jara por haber terminado anticipadamente el IFE laboral y sostuvo que esa decisión “alimentó el desempleo”. Jara se defendió con cifras y contexto: explicó que el subsidio fue útil en su momento (de pandemia), pero que su mantención habría comprometido la estabilidad macroeconómica. “Las medidas no son inocuas, hay que mirar las consecuencias”, replicó.

Jara no se quedó ahí y arremetió en contra de las cifras de Matthei cuando fue ministra del Trabajo. “Se ha dicho en otros foros que durante el mandato de la candidata Evelyn Matthei como ministra del Trabajo se crearon un millón de empleos. Y yo les quiero decir, que en el tiempo en que ella fue ministra se crearon hartos puestos de trabajo, (aunque) menos que los que se crearon cuando yo fui ministra. Pero yo no me atribuiría jamás que eso es gracias a mí, porque yo sé el rol que en esto juega el sector privado”.

Kast, por su parte, apeló a los datos: “Este gobierno recibió el desempleo en 7,8% y lo entregará en 8,9%. Dato mata relato”. Dijo que todo su plan contiene “políticas proempleo”, cuestionó la reducción de la jornada laboral a 40 horas impulsada por Jara y llamó a eliminar trabas que, a su juicio, desincentivan la contratación.

Palabras al cierre

En las palabras de cierre, Jara marcó distancia de las etiquetas que le atribuye la derecha y llamó a tender puentes incluso con quienes “nos pifian o no votaron por nosotros”. Enfatizó la idea de “cohesión social y conversar con los que son distintos”, incluso “con los que creen que aun cuando he dicho claramente que no vamos a expropiar cosas, insisten en que sí lo haríamos”.

“Yo no soy Maduro ni soy Chávez como algunos tratan de caricaturizar. Soy una mujer chilena de tomo y lomo, que quiere que este país crezca, pero con una centralidad, que ese crecimiento le llegue a todas las mesas de las familias chilenas. Por eso no me da lo mismo el salario que se pague. Sé la estrechez del mercado, y habrá que hacer las cosas con debido tiempo y gradualidad. Pero lo escandaloso y lo difícil es pensar que en Chile las familias trabajen y vivan por un sueldo que no les alcance para llegar a fin de mes”, cerró Jara.

Kast apeló a la empatía con las víctimas: “Pongámonos en el lugar de quienes han sido víctimas del crimen organizado o del desempleo. Los vamos a sorprender”. Mientras, Matthei pidió “volver a soñar”, pero advirtió que eso requiere orden fiscal, personal calificado en el aparato público y determinación frente al crimen.