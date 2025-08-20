Puertos y fronteras bajo lupa de Contraloría: inicia mega auditoría a controles de comercio exterior

Con el propósito de revisar en detalle los procedimientos de control que desarrollan las Direcciones Regionales de Aduanas sobre importaciones y exportaciones, entre otras materias, la Contraloría General de la República (CGR) inició este martes una mega auditoría a nivel nacional a puertos y aduanas de diez regiones del país.

La fiscalización del ente encabezado por Dorothy Pérez, que será liderada por la Contraloría Regional de Valparaíso, incluye también el análisis a los procedimientos de control de operaciones de comercio exterior, uso de equipos e instrumentos como scanner, entre otros aspectos, efectuados durante el período 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

El proceso contempla que la sede institucional de Valparaíso fiscalizará el Puerto de Quintero, el Paso Los Libertadores de Los Andes y el Puerto de San Antonio, donde —incluso— ya hay una auditoría en curso. En la Región Metropolitana, en tanto, se revisarán las materias señaladas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB).

En el resto del país, las contralorías regionales respectivas efectuarán auditorías en puertos o aduanas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Biobío (Puerto de San Vicente), Los Lagos y Magallanes.

Parte de lo que se busca indagar es determinar si dichos puertos y/o aduanas cuentan con equipamiento para controlar de manera efectiva los puntos de ingreso o salida de mercancías más relevantes. Asimismo, si este equipamiento cuenta con las mantenciones correspondientes o si han sufrido intermitencias que han impedido su uso en determinados momentos.

También se pretende determinar la cantidad de importaciones y exportaciones fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, la dotación de sus funcionarios y establecer una evolución respecto de incautaciones en los últimos años de elementos como cigarrillos, armas o drogas, entre otros.

En todo este proceso, tanto la Contraloría Regional de Valparaíso, a cargo de la auditoría general, como las otras sedes regionales incumbentes, contarán con el apoyo y coordinación de la División de Fiscalización.

Más fiscalizaciones en Aduanas

Si bien esta se trata de una auditoría a nivel nacional, previamente la CGR había efectuado una serie de fiscalizaciones respecto de la materia. De ello da cuenta, por ejemplo, el Informe Final N 788/2024, de la Contraloría Regional de Valparaíso, donde se observaron una serie de irregularidades en el Puerto de Valparaíso, como el ingreso de insumos médicos y medicamentos aprobados por la Dirección Regional de Aduana, pero sin la visación del ISP.

En Santiago, en tanto, se actualizará la auditoría ya efectuada anteriormente en el Aeropuerto Internacional.

También hay en curso otra auditoría en el Puerto de Talcahuano, en Biobío, cuya finalización se espera para las próximas semanas.