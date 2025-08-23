Propuesta de Kast sobre pensiones genera áspero cruce en X con Jeannette Jara

Para las 11 horas de hoy estaba programado “Biobío con Kast”, evento convocado por el Partido Social Cristiano (PSC) con el fin de servir como lanzamiento oficial de los candidatos de la colectividad que, junto con el Partido Republicano, está detrás de la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

Al Gimnasio Lord Cochrane de Concepción llegó el propio candidato, acompañado de figuras como el vicepresidente de Republicanos, Martín Arrau, la presidenta del PSC, Sara Concha, y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (PSC). En terreno abiertamente socialcristiano (dos de sus cinco diputados son precisamente del Bío Bío), Kast dedicó una tajada importante de sus palabras a la parte del frente en el binomio REP-PSC.

“Le quiero agradecer al Partido Social Cristiano por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que han realizado, por todo el recorrido que ha hecho Francesca (Muñoz) a lo largo de Chile, y que hoy día se plasma en este desafío que asumimos”, afirmó Kast a la salida del gimnasio, aludiendo a la diputada Muñoz, esposa del alcalde Muñoz. Asimismo, destacó su programa de gobierno ―ordenado en los ejes de “emergencia” de seguridad, económico y social”―, y del cual agradeció su participación al PSC.

Continuando con las lisonjas a sus compañeros de lista parlamentaria, subrayó que “en conjunto con los 56 candidatos a diputados del PSC”, comienza la nueva etapa en su campaña: el despliegue territorial a lo largo de Chile. “Vamos a ir conversando con distintas organizaciones para poder recoger sus inquietudes, para que ellos también nos colaboren en las propuestas que hemos hecho”.

Sin embargo, el esfuerzo por parte del abanderado republicano de posicionar al PSC a la par de su propia tienda se vio salpicado por los cuestionamientos a su programa de campaña, efectuados desde el comando de Jeannette Jara (PC), candidata incluida, durante la jornada de ayer y también la de hoy.

Cabe recordar que en el programa de Kast se promete terminar con el préstamo de personas hacia el Estado, uno de los puntos de la reforma previsional aprobada a finales de enero de este año, el que según el candidato republicano sería reemplazado “por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador“, según se lee en el documento.

Sin embargo, de acuerdo con lo que Jara dijo ayer, se trata de una medida “para la galería” y un “castigo” a los adultos mayores. En tanto, su asesor económico, Nicolás Bohme, afirmó que las propuestas de Kast implicarían “reducir las pensiones en Chile. El aporte al seguro social que Kast propone eliminar es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.400.000 jubilados en el país”.

En una actividad de campaña en Arica, también hoy, la candidata afirmó que Kast “le debe una explicación a los jubilados de Chile, cuando él quiere desarmar el acuerdo previsional más importante que ha tenido nuestro país y que se demoró cerca de una década” en lograr, y del que ella fue pieza clave durante su proceso de aprobación en el Congreso, concretado en enero de este año.

Asimismo, agregó que “yo le pediría que precisara claramente qué es lo que está haciendo. Porque realmente, después de tantos años que costó ponerse de acuerdo en un acuerdo además que se aprobó en el Congreso, de izquierda a derecha, salvo Republicanos, que son su partido, se opusieron, y ahora quiere además volver a cuestionar lo que se acordó, y que permite destrabar el alza de pensiones tan necesaria para 1.400.000 jubilados, que no les alcanza para vivir. Realmente sería un grave retroceso“.

Consultado por la prensa presente en el acto del PSC Kast, eludió responder las preguntas relativas a dichas críticas, aseverando que es el lunes el día elegido para comentar la agenda política, a través de un punto de prensa.

El cruce por X