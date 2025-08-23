Reos fugados de Valparaíso serán trasladados a cárcel de alta seguridad en Santiago

El Juzgado de Garantía de Valparaíso dispuso que los tres reos fugados desde la cárcel de la ciudad el pasado jueves 14 de agosto, y que fueron recapturados esta madrugada, cumplan sus condenas en el Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago.

Los sujetos (Juan Israel González Quezada, 27 años, condenado por el homicidio del carabinero David Florido Cisternas; Claudio Alexander Fornes Vicuña, 34 años, condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio; Jairo Adonis González Miranda, 25 años, también sentenciado por robo con homicidio) huyeron del recinto cortando las rejas y utilizando un cable de acero que conectaba uno de los muros con el exterior, a modo de tirolesa.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía de Valparaíso, la detención prófugos se produjo a eso de las 01:20 de la madrugada de este sábado en Copiapó, en el peaje Troncal Totoral, ubicado en la ruta 5 Norte en el kilómetro 731 en dirección al norte.

La jueza Verónica Rivera dispuso que la audiencia de formalización de los tres se efectúe el próximo martes, en la que los imputados participarán de manera telemática, salvo en el caso de Nelson Orellana, chofer del auto en el que fueron encontrados y de quien extendió la detención a solicitud del Ministerio Público.