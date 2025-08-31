“Voy a pasar encima”: revelan audio de tripulación del Cobra previo a colisión con lancha Bruma

Audios reveladores entre Cobra y Bruma

El informe ISAM registró una comunicación radial el 30 de marzo entre el barco Cobra (de Blumar) y la lancha Bruma. En la conversación, el capitán del Cobra anuncia que se acercará a un punto detectado, encendiendo luces y focos, minutos antes de la desaparición de los siete tripulantes del Bruma.

Graves acusaciones políticas

El diputado Roberto Celedón (FA) calificó los audios como evidencia de un posible homicidio y acusó ocultamiento de información. Pidió formalizar la investigación, responsabilizar penalmente a ejecutivos de Blumar y excluirlos de concesiones pesqueras.

Exigencia de justicia

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) afirmó que los registros confirman la responsabilidad del capitán del Cobra y su tripulación, alineándose con la tesis de las familias de las víctimas. Exigió verdad y justicia para los pescadores desaparecidos.

Defensa del Cobra contra filtraciones

El abogado de los tripulantes del Cobra denunció vulneración de secreto por la filtración del informe, asegurando que las comunicaciones ocurrieron lejos del lugar y tiempo del impacto. Alegó que eran conversaciones sobre zonas de pesca y que el Bruma no habría cumplido normas de seguridad marítima.