“Voy a pasar encima”: revelan audio de tripulación del Cobra previo a colisión con lancha Bruma
Desde el Cobra —de la empresa pesquera Blumar— dicen frases como “Voy a acercarme” y “Voy a pasar encima de esa hu…”. La filtración motivó una denuncia por vulneración de secreto, y su abogado aseguró que las conversaciones ocurrieron en horarios y lugares distintos.
Audios reveladores entre Cobra y Bruma
El informe ISAM registró una comunicación radial el 30 de marzo entre el barco Cobra (de Blumar) y la lancha Bruma. En la conversación, el capitán del Cobra anuncia que se acercará a un punto detectado, encendiendo luces y focos, minutos antes de la desaparición de los siete tripulantes del Bruma.
Graves acusaciones políticas
El diputado Roberto Celedón (FA) calificó los audios como evidencia de un posible homicidio y acusó ocultamiento de información. Pidió formalizar la investigación, responsabilizar penalmente a ejecutivos de Blumar y excluirlos de concesiones pesqueras.
Exigencia de justicia
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) afirmó que los registros confirman la responsabilidad del capitán del Cobra y su tripulación, alineándose con la tesis de las familias de las víctimas. Exigió verdad y justicia para los pescadores desaparecidos.
Defensa del Cobra contra filtraciones
El abogado de los tripulantes del Cobra denunció vulneración de secreto por la filtración del informe, asegurando que las comunicaciones ocurrieron lejos del lugar y tiempo del impacto. Alegó que eran conversaciones sobre zonas de pesca y que el Bruma no habría cumplido normas de seguridad marítima.
Investigación en curso y pescadores desaparecidos
Pese a los peritajes y las nuevas evidencias, los siete pescadores del Bruma siguen desaparecidos. La investigación judicial y administrativa continúa, mientras crece la presión política y social por esclarecer responsabilidades.
