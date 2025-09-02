Ramírez (UDI) adelanta que cuando Matthei sea presidenta, tienen preparado “escenario de paz social”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a reforzar la candidatura de Evelyn Matthei y aseguró que, de llegar a La Moneda, “hemos venido preparando el escenario para que haya paz social”.

El dirigente vinculó su mensaje al tercer aniversario del plebiscito del Rechazo y explicó que el nuevo eslogan de campaña, “un solo equipo”, busca convocar a la mayoría del 62% que en 2022 rechazó la propuesta constitucional.

En esa línea, Ramírez sostuvo que el orden político “no se logra desde las esquinas, no se logra excluyendo, ni polarizando, sino formando un solo equipo” y que “si mantenemos la campaña en el eje de las ideas y las soluciones eso genera orden”. A su juicio, la paz social dependerá de que la oposición actual —el oficialismo— actúe con “más lealtad y patriotismo” cuando les toque volver a ser oposición.

El timonel de la UDI también respondió a los dichos de republicanos, quienes han advertido que cualquier gobierno será objeto de intentos de desestabilización desde la izquierda. Ramírez replicó que “todos los presidentes de la República, del color que sean, quieren paz social para poder gobernar” y que la fórmula de Matthei es sumar amplias mayorías.

Además, volvió a criticar la propuesta previsional de José Antonio Kast. Sobre el “Chao préstamo”, planteó que “no se puede decir que acaba el préstamo y al mismo tiempo decir que se mantienen los beneficios. Hemos preguntado cómo lo van a hacer y no han contestado”. En contraste, subrayó que el comando de Matthei se ha autoexigido altos estándares de rigurosidad programática y espera lo mismo de los otros candidatos.