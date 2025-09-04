Matthei y campaña de odio en su contra liderada por Patricio Góngora: “Yo lo denuncié”

En el marco del acto ciudadano por el aniversario del triunfo del Rechazo del 4 de septiembre de 2022, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, abordó las denuncias del reportaje de Chilevisión que vinculó al ahora exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, con una campaña de odio en redes sociales contra ella y la candidata oficialista Jeannette Jara.

Matthei recordó que había advertido sobre esta situación previamente: “Yo lo denuncié hace como dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro y que vamos a sacar nuestro país adelante”.

Consultada directamente por su relación con Góngora, respondió: “Naturalmente que lo conozco, todo el mundo lo conoce. No puedo entrar… no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos”.

Góngora presentó esta jornada su renuncia al directorio de Canal 13, tras un reportaje de Chilevisión que lo vinculó con campañas de desinformación en redes sociales contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).

“He dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, dijo en una declaración pública, donde recalcó que “esa cuenta no es mía” en alusión a “Patitoo_Verde”. Según él, la investigación se basó en “fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas”.