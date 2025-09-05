Detienen a exfuncionarios del Hospital de Osorno por torturas contra extrabajador TEA

Tres de los cuatro exfuncionarios sindicados como responsables de torturas y vejámenes contra un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno fueron detenidos durante la noche de este jueves.

Las aprehensiones se concretaron en el marco de la investigación que lidera la fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel, por el delito de torturas.

Según precisó el prefecto Cristián Calquín, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Osorno, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020 dentro del recinto hospitalario, cuando la víctima, individualizada como “Camilo”, fue sometida a diversas agresiones por parte de sus compañeros de trabajo. Entre las vejaciones denunciadas se cuentan obligarlo a desnudarse, quemaduras con vapor, cortes de pelo forzados y simulaciones de sexo oral.

“Luego del proceso investigativo realizado el día de hoy, se logró obtener la orden de detención verbal por el delito de torturas en contra de los cuatro imputados”, señaló Calquín.

El Ministerio Público informó que este viernes 5 de septiembre se formalizarán cargos contra los detenidos. Respecto del cuarto imputado, su captura se concretaría en las próximas horas.