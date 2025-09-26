Extraditan desde EEUU a cinco miembros del Tren de Aragua: uno vinculado al caso Ronald Ojeda

Un avión con cinco ciudadanos venezolanos aterrizará en Chile este martes 30 de septiembre, marcando un paso en la lucha contra el crimen organizado. Todos ellos están vinculados a graves delitos que van desde homicidios hasta trata de personas y secuestros, y su extradición desde Estados Unidos fue calificada por la Fiscalía como “un hito” en la cooperación internacional.

El caso más emblemático es el de Edgar Javier Benítez Rubio, imputado por asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación, en el marco del crimen del militar disidente venezolano Ronald Ojeda.

Entre los demás extraditados se encuentran Jesús Alberto Golding Escalona, asociado al “Tren del Desastre” en Antofagasta y requerido por trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro; Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, imputado por homicidio calificado en Coquimbo; Miguel Eduardo Oyola Jiménez, vinculado a secuestro extorsivo y asociación ilícita en Tarapacá; y Gregoris José Cortez Fernández, acusado de homicidio calificado en el Bío Bío.

“Con su llegada a territorio nacional, los imputados serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones, que deberán resolver su entrega a los tribunales competentes en cada causa”, indicaron desde la Fiscalía.

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de Derecho, reafirmando que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”, añadió el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

El Ministerio Público subrayó que la presencia física de los imputados permitirá profundizar las investigaciones en curso y reforzar la estrategia de persecución contra las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.