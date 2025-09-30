En evento tecnológico, Kast denuncia que ha sido víctima de ataques “de la izquierda” en RRSS

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este martes al uso de redes sociales en el marco del XIII Summit País Digital, encuentro en el que también participaron las abanderadas Evelyn Matthei y Jeannette Jara. Allí, llamó a avanzar hacia un “Estado digital” y fue consultado por los efectos de la desinformación en la democracia.

“Me parece pésimo el mal uso de las redes sociales, pero los que tienen que hacerse primero responsables son los que mal usan las redes sociales”, señaló. Kast agregó que nunca ha insultado a nadie en plataformas digitales: “Jamás he mentido, jamás he insultado. Puedo decir con orgullo que nunca me han bloqueado mi cuenta de X. Tengo más de 800.000 seguidores, sigo más de 100.000 personas y nunca he insultado a nadie”.

El republicano también recordó los cuestionamientos que enfrentó su partido por ataques en línea con ejércitos de bots contra Evelyn Matthei, hechos que no derivaron en denuncias. Frente a ello, respondió: “Digo las cosas de frente, de manera firme, pero nunca he mentido ni insultado. Hay otras personas que sí lo han hecho en debates y en redes sociales”.

Finalmente, Kast denunció que ha sido víctima de agresiones: “He sido víctima personalmente de agresiones digitales, de agresiones verbales y de agresiones físicas. Y todas vienen del mismo sector ideológico, de la izquierda”, concluyó.