“No nos vamos a hacer cargo”: Partido Republicano se desentiende de red de bots

Un reportaje televisivo destapó el funcionamiento de una red de cuentas anónimas en redes sociales que, sin estar directamente ligadas al Partido Republicano, se dedicaban a defenderlo y a atacar a los adversarios de su líder y actual candidato presidencial, José Antonio Kast.

El propio Kast negó cualquier vínculo con este fenómeno, postura que este domingo reforzó su coordinador de comunicaciones, Cristián Valenzuela, en el programa “Estado Nacional” de TVN. “Nosotros no hacemos ese tipo de campaña”, dijo, remitiéndose a la primera declaración del abanderado del partido.

Valenzuela aseguró que, en su rol de asesor, puede descartar de plano nexos con las personas detrás de las cuentas investigadas: “No tenemos relación (como colectividad) con esas personas y, por lo tanto, no nos vamos a hacer cargo de eso. No es la forma en que nosotros hacemos política”.

Además, acusó falta de rigurosidad en la investigación periodística. “Se trata de un reportaje sesgado, dirigido, que deja muchas implicancias y no se hace cargo de ellas”, remarcó.

En el mismo espacio televisivo, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, reiteró los emplazamientos hacia el candidato del Partido Republicano para despejar si su partido tiene relación con la red de bots expuesta en el reportaje de Chilevisión.

La vocera del Ejecutivo se refirió a los ataques concertados por redes sociales contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

“Hay un reportaje Chilevisión, que todos hemos visto, que señala que hay grupos de personas… A ver, son seguidores de republicanos, y por eso se le ha pedido al candidato Kast que diga si es que es así, y que pueda, incluso el candidato, señalar que esto no debiera ser parte de la conversación, menos en un contexto electoral”, dijo.

Cabe recordar que en el programa de El Mostrador, Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar, se reveló que, durante las últimas semanas de junio, analistas identificaron una campaña sistemática de desinformación originada en 70 cuentas “troll”, es decir, perfiles dedicados a sembrar confusión, deslegitimar o ridiculizar, en este caso, a Evelyn Matthei.

Consultada por las críticas a la falta de prescindencia del Gobierno, la secretaria de Estado reiteró que desde el Ejecutivo “han sido totalmente prescindentes”.

“Lo que pasa es que tenemos opinión política y enfrentamos cuando corresponde la desinformación en la mentira sobre la gestión de gobierno, las políticas de gobierno. (…) No nos vamos a callar, obviamente. Y lo que pasa es que tenemos candidatos que solo están hablando del gobierno permanentemente, y nos toca responder cuando sobre todo son mentiras de la gestión”, dijo.

Presidente de la UDI descarta querella por red de bots contra Matthei

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, descartó la presentación de alguna querella a raíz del reportaje que constató la campaña de desinformación con la candidata presidencial de su partido.

En conversación con el programa Mesa Central, el diputado recordó que “nosotros denunciamos esto como hace dos meses atrás. Había mucha indignación porque era algo muy repetido y muy sensible, donde se decía que la candidata tenía algún tipo de enfermedad mental”.

“La gente a estas alturas está aburrida de que los políticos sigan peleando entre sí, y además llevar esto a tribunales me parece una muy mala idea en periodo electoral”, reiteró.

En esa línea, el timonel gremialista evitó asociar los ataques de redes sociales a la candidatura de Kast, aludiendo a que sería “irresponsable” hacerlo sin tener pruebas.

“Esto es una campaña sucia que existe y perjudica a Evelyn Matthei. Son las mismas cuentas que la atacan, las que lo defienden (Kast) y suben sus contenidos. Pero si hay algún vínculo con un comando, eso es algo que yo no puedo afirmar”, dijo.