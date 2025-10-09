Kast le responde a Matthei y a su “miedo”: “Peleas sólo benefician a Jara”
El candidato republicano reaccionó a las declaraciones de Evelyn Matthei, quien dijo que le “da miedo” que él llegue a ser Presidente. Kast aseguró que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara” y que, pese a los ataques, apoyará a quien pase a segunda vuelta.
El camdidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a los dichos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien horas antes reconoció sentir “miedo” ante la posibilidad de que él llegue a la Presidencia.
A través de su cuenta en X, Kast afirmó que “aunque algunos no comprendan, las peleas en la oposición solo benefician a Jara”, en alusión a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.
“Nosotros vamos a seguir trabajando con propuestas para derrotar a la izquierda y si no pasamos a segunda vuelta, a pesar de todos los ataques, vamos a apoyar sin condiciones a quien pase a la segunda vuelta”, añadió.
Los dichos del republicano surgen tras las declaraciones de Matthei en Radio Rock & Pop, donde señaló: “Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser Presidente. Eso sí me complica”.
Hasta ahora, Matthei ha evitado comprometer un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta, mientras el republicano insiste en mantener la unidad opositora frente al oficialismo.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.