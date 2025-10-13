Galilea (RN) critica a Republicanos y sus “parásitos”: “Es inconducente y agresivo”

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, expresó su molestia por las declaraciones del entorno de José Antonio Kast, luego de la publicación de una columna firmada por Cristián Valenzuela —uno de sus principales asesores— titulada “Parásitos”, donde se cuestiona a quienes participaron en los gobiernos de la ex Concertación y de Sebastián Piñera.

En conversación con Radio Infinita, Galilea señaló que en el texto “se tildaba de parásitos a todos los partidos, menos por supuesto ellos”.

“Ha resultado tan insólita esa columna que ha generado muchas reacciones, entre otras, decirle a los republicanos ‘basta ya de este nivel de ataques’, estar tratando de parásitos a todos, realmente no resulta conducente desde ningún punto de vista”, agregó.

El timonel de RN agregó que “lo que preocupa son las descalificaciones como las que se refería el senador Cruz-Coke y que ha sido comentada por muchas personas durante el fin de semana, en que un partido como Republicanos esté tratando de parásitos a todos los demás partidos que no son ellos, resulta realmente inconducente, agresivo y que no colabora absolutamente en nada”.

Galilea concluyó que el foco debiera estar en “lo verdaderamente importante”, señalando que “el próximo gobierno no puede ser continuidad del actual gobierno y eso significa que Jeannette Jara no debería ser la próxima presidenta del país”.