Corte revisa solicitud para desaforar a Joaquín Lavín por facturas falsas y tráfico de influencias

La Corte de Apelaciones de Santiago lleva a cabo este jueves la audiencia solicitada por la Fiscalía Oriente para desaforar al diputado Joaquín Lavín León, en el marco de una investigación por emisión de facturas falsas y tráfico de influencias.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, entre 2015 y 2024, el parlamentario habría presentado ante el Congreso Nacional facturas ideológicamente falsas con el fin de obtener reembolsos por gastos no relacionados con su labor legislativa. Los documentos cuestionados habrían sido ingresados como parte de las rendiciones de su oficina parlamentaria.

A esta indagatoria por fraude fiscal se suma otra por tráfico de influencias, ya que la fiscalía sostiene que Lavín habría intervenido en decisiones administrativas de la Municipalidad de Maipú mientras su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa, con el objetivo de favorecer contratos y personas de su entorno cercano.

Si el tribunal acoge el desafuero, Lavín perderá su inmunidad parlamentaria y quedará sujeto a las medidas cautelares que determine la justicia, incluyendo la posibilidad de prisión preventiva.

La resolución de la Corte podría conocerse en los próximos días, dependiendo de la extensión de los alegatos presentados por las partes.