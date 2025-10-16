Matthei critica a secretaria republicana por dichos sobre Jaime Guzmán: “No soy médium”

La tregua entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast duró menos de 24 horas. Tras el gesto de reconciliación mostrado en Enade 2025, donde la alcaldesa de Providencia dijo “te perdono” al líder republicano, un nuevo episodio volvió a tensionar la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

El conflicto surgió luego de que la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, afirmara que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, apoyaría a Kast y no a Matthei”. La frase, que aludía al fundador de la UDI, provocó un inmediato rechazo dentro del gremialismo y reabrió las tensiones entre ambos bloques.

Consultada por la polémica, Matthei ironizó diciendo que “me llama la atención que alguien crea saber qué es lo que piensa una persona que está fallecida, yo por lo menos no soy médium”.

En tanto, el jefe de bancada de Republicanos, Cristián Araya, intentó bajar el tono del conflicto al calificarlo como “una polémica artificial”.

Desde la UDI, la molestia fue abierta. En un comunicado, el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, tildó las declaraciones de Hurtado de “absurdas y desquiciadas”, y señaló que “resulta patético que alguien que no conoció de cerca a Guzmán sugiera que habría abandonado el partido que fundó”.

Coloma recordó que el exsenador “creó la UDI porque creyó en una derecha con vocación de mayoría, comprometida con la libertad, la justicia social y el servicio público”, y que “mientras algunos prefieren dividir, nosotros preferimos construir”.

El dirigente exigió disculpas públicas a la directiva republicana y emplazó a Kast a pronunciarse. “Después del gesto de Evelyn Matthei en Enade, era indispensable mantener un clima de respeto y buena convivencia. Lo ocurrido va en la dirección contraria”, añadió.