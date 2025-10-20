Ruth Hurtado (Rep) pide disculpas por decir que Jaime Guzmán prefería a Kast que a Matthei

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, abordó la controversia generada tras afirmar que el fallecido fundador de la UDI, Jaime Guzmán, “votaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei”.

Sus dichos provocaron duras críticas desde Chile Vamos, donde dirigentes gremialistas calificaron la afirmación como una falta de respeto y exigieron una retractación.

En conversación con Radio Duna, Hurtado explicó que sus palabras fueron emitidas “sin ánimo de ofender” y que no se trató de una declaración premeditada. “Fue una respuesta muy genuina y sincera. Probablemente me equivoqué, repliqué palabras que había escuchado y además di una opinión personal que la creo y no me siento arrepentida de ello”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que sus declaraciones afectaron a personas cercanas al fallecido senador. “Debo pedirle disculpa a la familia”, afirmó, enfatizando que su intención no fue generar una confrontación con la UDI ni menos involucrar el recuerdo de Guzmán en la disputa electoral entre Kast y Matthei.

La controversia se produjo en medio de un intento de tregua en la derecha, luego del gesto de Evelyn Matthei hacia Kast en Enade 2025, donde la candidata de Chile Vamos declaró públicamente “te perdono” al líder republicano.