Tras renuncia de Patricio Góngora, Canal 13 nombra al sucesor de “Patitoo_verde” en su directorio

Canal 13 oficializó la incorporación de Gabriel Polgati Rojas a su directorio, luego de la renuncia de Patricio Góngora, quien dejó el cargo a principios de septiembre tras ser vinculado a la operación de una red de cuentas automatizadas que difundían contenido difamatorio contra figuras políticas desde la cuenta de X @Patitoo_verde.

En un comunicado público, la estación detalló que Polgati, periodista de la Universidad Andrés Bello con estudios en Administración e Innovación, asumirá sus funciones a partir de este lunes 20 de octubre.

La señal destacó su trayectoria de 20 años como director ejecutivo de RDF Media, empresa hermana de Canal 13, y su experiencia al frente del negocio de audio que incluye Tele13 Radio, Play FM, Sonar, Radio 13C y la plataforma Emisorpodcasting.

La salida de Góngora se produjo luego de la emisión de un reportaje de CHV Noticias que lo vinculó a una estructura coordinada de difusión digital con fines políticos.

Entre los casos más polémicos estuvo la difusión de contenidos que atribuían falsamente a la candidata presidencial Evelyn Matthei un diagnóstico de alzhéimer, hecho destapado por El Mostrador.

Con el nombramiento de Polgati, el directorio de Canal 13 queda conformado por Alicia Zaldívar, Rodrigo Terré, Rodrigo Swett, Gabriel Polgati y su presidenta, Carolina Altschwager.

La señal sostuvo que el nombramiento busca fortalecer la gestión estratégica del medio en un contexto de alta sensibilidad pública.