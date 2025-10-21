Kast arremete contra Boric: “Si el Presidente quiere participar en la campaña que se pida unos días”

La campaña presidencial sumó un nuevo enfrentamiento este martes. José Antonio Kast (Partido Republicano) acusó al Presidente Gabriel Boric de usar su cargo para “trabajar por una candidatura” y lo emplazó a “pedirse unos días” si quiere participar activamente en la contienda electoral.

El abanderado reaccionó luego de que el Mandatario insistiera en que “no da lo mismo quién gobierne”, porque —según dijo— “hay gobiernos que garantizan derechos, mejoran la distribución de la riqueza y aumentan el sueldo mínimo, y otros que recortan derechos”. Las palabras fueron interpretadas como un respaldo a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), lo que ha generado roces incluso dentro de su propio equipo. Voceros del comando reconocen que deben “dar explicaciones” cada vez que el Presidente se refiere al proceso electoral.

“Yo creo que esa forma de abordarlo nos genera un ruido, nos distrae”, señaló el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) en conversación con CNN Chile, aludiendo a las declaraciones del Mandatario. El vocero del comando de Jara insistió en que el protagonismo del gobierno “succiona la energía comunicacional” y puede afectar el despliegue de la campaña de la candidata oficialista.

Kast aprovechó la polémica para acusar a Boric de desatender sus responsabilidades. “Mientras el Presidente se dedica a ser jefe de campaña de Jeannette Jara, niños y adultos mayores son asesinados por la delincuencia; a millones de chilenos les sube la cuenta de la luz por errores de su gobierno; y en las fronteras siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días”, sostuvo el republicano.

El exdiputado agregó que “si el Presidente quiere participar en la campaña, que se pida unos días y que asuma el cargo alguien que se ponga a trabajar por los chilenos y no use el cargo para trabajar por una candidatura política”.