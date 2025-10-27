Presidente Boric no suelta la campaña: lanza otro dardo a Kast por “bots” desde La Moneda

El Presidente Gabriel Boric volvió a sacudir el tablero político este lunes con una nueva —y nada disimulada— crítica al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Lo hizo nada menos que desde el Palacio de La Moneda, durante la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en un discurso que —aun con tono institucional— tuvo un inconfundible eco electoral.

“Que ustedes sean capaces de juntarse con personas distintas y llegar a acuerdos es un gran signo”, dijo el Mandatario, destacando el trabajo del Consejo. Luego, sin cambiar de ritmo, apuntó: “Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distinto”.

El mensaje no terminó ahí. Boric aprovechó para deslizar una referencia directa a la controversia por los bots que ha golpeado la campaña de Kast. “Que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para, no sé, quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuertes de la violencia se puede conseguir algo”, señaló.

Las palabras del Presidente fueron interpretadas como una nueva incursión en “modo campaña”, pese a los reiterados llamados del comando de Jeannette Jara a evitar ese tipo de intervenciones. Los voceros de Jara —Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda— reiteraron sus reproches al Mandatario, acusando que sus intervenciones “generan ruido” y constituyen “un abrazo del oso”.