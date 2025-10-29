División en coalición de Matthei por “atorrantes”: Walker (Dem) pide “mejorar nivel del debate”

El senador de Demócratas, Matías Walker, marcó diferencias con el tono utilizado por el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó al gobierno como “atorrantes”, expresión respaldada por figuras de Chile Vamos e incluso por la propia Matthei. Walker expresó públicamente que no comparte esa forma de hacer política.

“Voto por Evelyn Matthei porque tengo la convicción que tiene la capacidad, experiencia y mejores propuestas para gobernar nuestro país”, señaló el parlamentario en su cuenta de X.

Sin embargo, agregó: “Por lo mismo, no comparto declaraciones de Diego Paulsen, ni en la forma, ni en el fondo. Soy de oposición a este gobierno y tengo la convicción que Chile necesita un cambio que asegure gobernabilidad. Para ello no se precisa descalificar a nadie”.

Walker enfatizó su postura de respeto institucional y agregó: “Me toca trabajar en mi región y en el Senado todas las semanas con gente de este gobierno que considero valiosa, y que me consta intenta hacer un buen trabajo. Con ellos hemos alcanzado buenos acuerdos en beneficio del país; jamás podría descalificarlos de atorrantes. Debemos entre todos mejorar el nivel del debate”.

El intercambio se produce en medio de la recta final de la campaña presidencial. Diego Paulsen acusó al Ejecutivo de ser “un gobierno de atorrantes”, afirmando que Evelyn Matthei puede derrotar tanto al oficialismo como al “comunismo”. La candidata respondió: “Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita”.

La ministra Camila Vallejo criticó el tono del debate y sostuvo que algunos sectores han llegado “al nivel más bajo” con expresiones como “atorrantes” o “parásitos”, advirtiendo sobre el impacto de este lenguaje en la convivencia democrática.